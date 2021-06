Tunden a Yadhira Carrillo por decir que compra en tianguis y que es de barrio

De nueva cuenta Yadhira Carrillo vuelve a estar en el ojo del huracán pero ahora no por hablar de Leticia Calderón, si no por decir que es una mujer sencilla y que le gusta visitar los tianguis y viajar en transporte público.

Y aunque Yadhira Carrrillo está acostumbrada a las críticas, fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación que la estrella de novelas de Televisa envió un contundente mensaje a todas las personas que la juzgan por su forma de vestir, sin embargo, los usuarios de las redes sociales no dudaron en tundirla tras decir que es una fanática de los tianguis, por lo que dejó entrever que es una mujer de barrio.

La actriz de 48 años aseguró que es una mujer común y corriente, y aunque siempre luce espectacular no es de las artistas que suele lucir solo ropa de marca, pues también ha visitado algunos tianguis por lo que no descarta ir a Tepito.

“(Me gusta) Ir al tianguis, hace mucho que no voy, pero adoro los tianguis, de verdad que sí, desde chiquita. Algo que es muy importante es que seas una persona que conoce el mundo, debes ser una persona que conozca un poco de todo”, destacó la famosa durante una entrevista con los medios de comunicación a las afueras del Reclusorio Norte.

Pese a que la famosa no tiene necesidad de visitar tinaguis para adquirir artículos o prendas, no descartó visitar Tepito, el famoso barrio en el centro de la capital azteca, además de indicar que también acostumbra a viajar en transporte público pese a tener su propio vehículo y contar con chofer.

“Claro, he viajado en metro, he viajado en camión, he viajado en todo, tienes que conocer el mundo. Acuérdense, no eres más si vas y compras en lugares caros, no eres menos si compras en lugares baratos, es que no es ese el tema, hay que saber escoger las cosas que te quedan y comprarlas en donde las encuentres de acuerdo a tu posibilidad económica”, remató.

Dichas declaraciones generaron toda una controversia en las redes sociales, mientras unos usuarios defienden la postura de la famosa otros se mostraron incrédulos, pues no creen que la actriz que ha brillado en diversas telenovelas de Televisa pueda visitar tinaguis y viajar en transporte público e incluso se mofaron de ella diciendo que ellos la llevaban a conocer el barrio.

“Yo con todo gusto le doy un paseo guiado con todo respeto por Tepito, al no conocer ese barrio, no sabe de lo que se pierde”, “La hipocresía en su máximo”, “Yo no le creo que vaya al tianguis jaja ? y no creo que le importe si le creo o no “, son algunas reacciones en las redes sociales.