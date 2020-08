Tunden a Paty Navidad de nuevo en redes sociales

No es la primera vez que Paty Navidad se encuentra en el ojo del huracán, pues aunque no habló de teorías del coronavirus en sus redes sociales, lo hizo al referirse al cambio de sexo, al feminismo y al feminicidio. ''El género sólo existe en música y literatura y la violencia no tiene género, existen 2 sexos, mujer y hombre, independientemente de las preferencias sexuales de cada quien.

"Feminicidio es término político, son homicidios de mujeres, hombres y niñ@s. La vida de todos vale igual'', escribió la famosa en un tuit. Seguido de esto, Navidad pasó a dar una explicación donde señalaba que aunque una persona cambie su físico, ya sea hombre o mujer, siempre seguirá siendo de su sexo biológico. No obstante, agregó que ama a la comunidad LGBTTI.

Y, aunque ya tenía a varios con los ojos pelados al leer lo que escribió, siguió con el tema del feminicidio, asegurando que se ha utilizado como parte de la agenda política global para manipular, confrontar, dividir y sembrar odio.

Para rematar, Paty comentó que el feminismo fue hecho por políticos con la intención de ''desestabilizar a las mujeres''.

"Mis mensajes van dirigidos contra la agenda globalista de la ONU, nos etiqueta, divide, separa y nos utiliza para crear grupos y movimientos de odio que sólo desestabilizan y fracturan la misma convivencia y unidad entre nosotros".

Patricia Navidad, actriz y cantante.

Paty Navidad habla de la explosión en Beirut

Navidad señaló en su cuenta de Twitter que “Estos no son “fuegos artificiales”, son fuegos muy reales, para “algunos” son “juegos maquiavélicos” con toda la intención de destruir”. Beirut, Dios proteja y despierte a la humanidad. Más amor y más conciencia. Menos manipulación y menos mentiras”, agregó la actriz junto a un video de la explosión y fue razón para desatar las críticas.

“Yo opino que deje de hablar en la comodidad de su casa”; “Dios mío señora , deje de infundir mala noticias, fue una fábrica de fuegos pirotécnicos ya está confirmado”; “Que fue entonces Paty”; “Jajajaja porque le preguntan a Paty Navidad?”; “Ya siéntese señora ya se le fue la cabeza”; “Eres experta en todo, que envidia”, se lee entre los comentarios.

Con información de Gisela García /Agencia Reforma

