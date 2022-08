Tunden a Laura G por decir que Huamantla está en Puebla y no en Tlaxcala: "Regrésenla a la primaria"

De nueva cuenta Laura G está envuelta en una polémica, y es que tras viralizarse un video en TikTok en donde la conductora de Tv Azteca dice que Huamantla está en Puebla y no en Tlaxcala, los usuarios de las redes sociales no dudaron en criticarla y pedir que "Regrésenla a la primaria".

Fue durante la emisión de un programa de radio "La Caminera", donde Laura G confundió a Tlaxcala con Puebla, tras asegurar que Huamantla era la tierra natal de Carlos Rivera, esposo de su ex compañera Cynthia Rodríguez. Y aunque en esta ocasión no fue blanco de críticas por temas políticos, si no por el error de geografía o por su falta de conocimiento, a la presentadora le fue como en feria y recibió en redes sociales comentarios como: "Regrésenla a la primaria".

Durante su charla, la presentadora comentó que dentro del show de las mañanas, Venga la Alegría, ya quedaban muy pocas presentadoras mujeres, pues debemos recordar que Cynthia Rodríguez salió hace unos días para tomar unas vacaciones debido a que se casó con el cantante Carlos Rivera.

La conductora resaltó que Cynthia se encontraba en una etapa maravillosa de su vida y que si había tomado vacaciones ya que estás eran muy merecidas, ya que lleva una trayectoria de diecisiete años en el programa de TV Azteca.

"Ella está viviendo una etapa que super mega merece después de diecisiete años, está en primera dama allá en Huamantla saludando a todo Puebla", expresó la artista tras haber confirmado que Rodríguez no se va a Televisa como muchos pensaban.

Como era de esperarse, los ataques en las redes sociales comenzaron tras viralizarse dicho video en el que Laura G por dijo que Huamantla está en Puebla y no en Tlaxcala.

Los memes y mensajes estuvieron al pie del cañón, pues la creatividad de los usuarios se hace presente cada vez que una celebridad se equivoca para comenzar a echar a volar la imaginación, y esta vez no fue la excepción y Laura G fue rematada con crueles comentarios de los fanáticos de las redes tales como:

"Pásenle un mapa", "El nuevo pueblo de Puebla es Huamantla", "Regrésenla a la primaria" y "Soy pésima en Geografía, pero ¿Huamantla no está en Tlaxcala?", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

