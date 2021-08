Tunden a Fernanda Castillo por mensaje a quienes no quieren vacunarse: "Chance a otros de salvarse"

La actriz mexicana, Fernanda Castillo, quien ha sobresalido en el mundo del entretenimiento gracias a las diversas producciones de las que ha sido parte como El Señor de los Cielos de Telemundo, causó toda una polémica en redes sociales tras mostrar su postura ante aquellas personas que no quieren vacunarse contra el Covid-19.

Fue a través de sus historias de Instagram que Fernanda Castillo desató la ira de cientos de usuarios de las redes sociales al externar que ella respeta la decisión de todas aquellas personas que no quieren vacunarse, sin embargo, lo polémico llegó después al expresar que estás personas deben renunciar a recibir atención médica en caso de que se contagiaran para darle "Chance a otros de salvarse", razón por la que la cientos de usuarios la tundieron.

“Si usted rechaza vacuna, es su derecho. Háganos el favor y rechace también el tratamiento si se infecta de Covid-19. Así al menos, le deja el chance a otros de salvarse”, escribió la actriz de 39 años en sus historias de Instagram.

Lee también: En entalladito vestido rojo, Cecilia Galliano mostró sus curvas en La Desalmada

Como era de esperarse, el mensaje dividió opiniones, y más en los diversos perfiles de Instagram como Suelta la Sopa donde fue replicado el texto, y en donde los usuarios no se tentaron el corazón y la tundieron, pues mientras unos coinciden con la artista, otros se le fueron encima asegurando que la atención médica no se le niega a nadie.

"Tal cual... Totalmente de acuerdo”; “Que le importa low ir la gente decida qué decida por ella y lo demás le valga quien se cree”; “y es que acaso los vacunados no contagian”; “Me parece bien si no quieren la vacuna porque deben tener el tratamiento”; “El cuidado Medico no se niega sépalo”; “Como chingan con la vacuna”; “Y acaso alguien regala el tratamiento... son algunas de las reacciones en el perfil del programa de espectáculos.

Cabe señalar que el pasado mes de mayo, Fernanda Castillo, quien le ha dado vida a personajes muy representativos como Mónica Robles y Sofía Carranza, reveló que padecía un grave problema de salud por lo que había días difíciles, donde el miedo, el dolor, el cansacio y la tristeza, se apoderaban de ella.

“Hay día difíciles... Días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está ensañándose contigo?”, fue parte del mensaje de la famosa, sin revelar de que enfermedad se trataba.

#FernandaCastillo comparte un contundente mensaje para aquellos que no se quieran vacunar! pic.twitter.com/tyRh2PlXsp — Entre Famosos Mx (@entrefamososmx) August 23, 2021

Como era de esperarse, en ese momento Fernanda Castillo recibió un sinfín de muestras de cariño, tanto de amigos como usuarios de las redes sociales, a diferencia de hace unas horas tras desatar toda una polémica al mostrar su postura contra las personas que se niegan a vacunarse.

Lee también: Tras el éxito de La Desalmada, José Alberto 'El Güero' Castro anuncia una posible

Síguenos en