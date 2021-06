Tú ya sabes que yo comí primero: Lupillo Rivera a Christian Nodal

Luego de la polémica y las burlas de las que fue objeto Lupillo Rivera después que se hiciera oficial el compromiso entre Belinda y Christian Nodal, ahora, el intérprete de “Despreciado” tomó revancha y le mandó un contundente mensaje al prometido de su ex.

Todo surgió a raíz lo que dijo Christian Nodal a los medios de comunicación y la televisión cuando fue cuestionado sobre el tatuaje que el hermano de Jenni Rivera se tapó en el brazo, el cual era del rostro de Belinda, e hizo una broma que se tomó como si le dijera “puerco” a su compañero de profesión.

Y esta vez, Lupillo Rivera no se quedó callado y le recalcó: “Tú ya sabes que yo comí primero“, haciendo referencia a que él fue pareja de la intérprete de “Bella traición” mucho antes que apareciera en escena el nuevo ídolo de la música regional mexicana.

En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de Lupillo Rivera, se observa que la actual pareja del cantante, Giselle Soto, le comenta y le muestra la declaración que dio Christian Nodal a la prensa, donde se refiere a su cuerpo como “puerco” en tono de broma y hace que las carcajadas estallen. “Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo”, fueron las palabras exactas.

Al ver el clip, el tío de Chiquis Rivera se lo toma con humor y empieza a reírse de las palabras del intérprete de “Adiós, amor”, pero esta vez sí tuvo una respuesta que se hizo viral por lo directa y comprometedora que fue, pues se había mantenido muy al margen luego del anuncio del compromiso de su ex.

“Oye, mi amor, me mandaron este video, que según el nodal te llamó puerco“, le dice Giselle Soto, mientras él está sentado en la cama viendo su celular. “¡¿Cómo chin&@)&&?!”, contesta el cantante mientras ve el clip y se escucha la voz de Christian Nodal.

Tras levantar las cejas a manera de sorpresa, el solista se empieza a reír y comenta: “No hay pedo, ese vato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa, ahí está. Hermano, ahí estamos“, es lo que dice Lupillo Rivera mientras sigue carcajeándose.

El video causó miles de reacciones y fue el propio Lupillo Rivera quien lo compartió en Instagram, con el mensaje: “Ay ta la respuesta… El que se lleve que se aguante #LupilloRivera #ChristianNodal #GrandesLigas (sic)”, y muchos de sus fans lo respaldaron.

“Como dicen, el que busca encuentra, y si quiere que no le responda que no hable, él no va a ser el primero ni el último”, “Tú comiste primero en la mesa, generación cristal ofendida en 3, 2, 1…”, “Fuertes declaraciones”, “Qué desatinada declaración”, “¿Cómo se presta para eso su prometida? Y le da risa lo que dijo”, “Jajaja, eres igualito a Jenni”, fueron algunos de los comentarios.