Tres despampanantes vestidos de Thalía que ha usado en alfombras

Es bien sabido que Thalía es una de las famosas que impone moda cada vez que se lo propone. Aparte de ser una de las mujeres más famosas, talentosas y hermosas del medio del espectáculo es una de las artistas mexicanas más seguidas en las redes sociales y que ha tenido la oportunidad de caminar por diversas alfombras rojas, ya sea por sus actuaciones o sus exitosos temas musicales.

Pese a que muchos aseguran que Thalía ganó más popularidad por el hecho de haberse casado con el empresario musical, Tommy Mottola, lo que muchos no saben es que la actriz estaba en la cima de su carrera como actriz cuando decidió hacer vida con el estadounidense.

Met gala, Premios Lo Nuestro, Premios Oscar, Premios Tvynovelas, solo son algunos de los eventos a los que la intérprete de No me acuerdo ha sido invitada, momento que al pasar por las alfombras rojas ha impresionado con grandes looks y vestidos de lo más impresionantes, dejando boquiabiertos al público.

Lee también: Thalía mostró las costillas que se sacó y confesó por qué lo hizo

Fue tan solo en el mes de febrero cuando Thalía fue nombrada la mejor vestida de los Premio Lo Nuestro. La esposa de Tommy Mottola deslumbró a todo el público al ser anfitriona de la premiación, la cual compartió créditos con PitBull y Alejandro Fernández, entre otros famosos. La famosa encantó al público al lucir tres espectaculares trajes.

El primero fue a su paso por la alfombra donde la mexicana lució un vestido de lentejuelas plateado, sin embargo, el vestido que más acaparó la atención del público fue cuando presumió su delgada figura con un vestido de lentejuelas azules, vestuario que utilizó mientras compartía escenario con PitBull.

En una tercera aparición, Thalía sorprendió al modelar un top blanco con morado y partes plateadas. Por otro lado, hace unos días, Thalía y Tommy Mottola acaban de celebrar su aniversario número 20. La pareja no dudó en darse muestras de cariño y amor a través de sus redes sociaales.



Thalía fue la primera en dedicarle al padre de sus dos hijos un romántico mensaje en el que le agradecía por ser parte de su vida. "Feliz aniversario amor mío. Estos 22 años juntos han sido lo más hermoso que nos ha pasado en esta vida. ¡20 años atrás, salíamos de la catedral de San Patricio llenos de ilusiones y planes y mira hasta donde hemos llegado mi amor! Te amo profundamente hoy y siempre y agradezco a Dios el que juntos podamos acompañar a nuestros hijos por esta vida. ¡Felices 20 años de matrimonio mi amado @tommymottola!", escribió la protagonista de María la del Barrio.

Sin embargo, Mottola no se quiso quedar atrás y no solo le escribió en el video que compartió Thalía en su cuenta de Instagram, sino que también se fue a su cuenta y desde ahí compartió otro video, similar al de su esposa y escribió.

"FELIZ ANIVERSARIO mi vida mi amor mi todo‼ ️ @thalia hace 20 años hoy caminamos por el pasillo de la Catedral de San Patricio y toda mi vida cambió para siempre jamás !! Me tomó mucho tiempo pero Dios es bueno y me trajo el amor de mi vida y mi único y verdadero amor. ¡¡Ahí para mí todo el tiempo sin importar nada incondicionalmente !! Estoy contigo ahora y por infinito + infinito", escribió el empresario.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ