Tres actrices que cambiaron por completo su rostro debido a procedimientos estéticos

La exigencia de un rostro pulcro, la vanidad y el deseo una piel joven ha orillado a varias famosas como Alejandra Guzmán, la cubana Liz Vega y la controvertida Ninel Conde, a recurrir con el cirujano para someterse a procedimiento estéticos que hagan destacar sus rasgos físicos aún mas, quitando una que otra arruguita para poder brillar en la pantalla.

Sin embargo, el no acudir con un doctor certificado y experimentado o abusar de ciertas técnicas por parte de las pacientes, puede llevar a pagar muy caro las consecuencias, al no satisfacer de las expectativas de una imagen de ensueño y quedar peor, y estas actrices no fueron la excepción al ser cambiadas radicalmente de rostro.

Alejandra Guzmán, cantante, actriz, mexicana de 52, quien estuvo al borde de la muerte hace años, tras haberse inyectado en los glúteos una sustancia parecida al material que están hechos los discos, metil metacrilato, por una supuesta cosmiatra, y que la dejara encamada por varios días en el hospital por una fuerte infección, ya que la sustancia se le había solidificado y encarnado en el músculo.

Posteriormente, hasta la fecha sigue luchando en contra de los polímeros que siguen en su retaguardia, en una publicación de Instagram, se le vio muy cambiada, tras lucir un evidente aumento de labios, un cutis mas relleno y unos jugosos pómulos donde no se hicieron esperar las críticas y comentarios entre los internautas.

Por otro lado, la vedette cubana, Lis Vega, quien hubo participado en Bailando por Un Sueño, reventó la red, al revelarse a los medios totalmente cambiada, luciendo unos labios preponderadamente carnosos y un perfil mas afilado, la lluvia de opiniones causó conmoción, que la bailarina aclaró después, que ella se siente muy cómoda y ve en esto un nuevo comienzo, pues ha probado suerte en la música de reggaetón en estos días.

Ninel Conde a su vez, portadora de una belleza indudable, no esperó más para consentirse con unos arreglitos con ni mas ni menos que con el doctor de unas de las más reconocidas y populares, Kim Kardashian, en un video de la cuenta oficial del galeno, vimos a una Ninel sufriendo por la belleza, quien sus seguidores aseguran que ahora sus rasgos son mas duros y algo masculinos, debido a un perfilamiento y aplicación de botox en su semblante.

En estos tiempos es difícil para las famosas cumplir con ciertos estereotipos físicos, ya que la belleza es relativa y no hay patrón exacto de tal cualidad, sin embargo, los usuarios aclaran que no era necesario que las estrellas hicieran eso, pues su atractivo anterior era mejor.

