¡Tremendo cuerpazo! Hija de Bárbara de Regil compite con su madre

La actriz e influencer Bárbara de Regil tiene competencia, y es nada más ni nada menos que su propia hija, Mar de Regil, quien a su corta edad no solamente heredó la belleza de su madre, sino también un cuerpo tonificado, producto de las rutinas de ejercicio que realiza junto con la interprete de ‘Rosario Tijeras’.

Tal parece que Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, seguirá los mismos pasos que su madre, aunque aún es muy joven, posee el mismo atractivo físico que la actriz y ‘tiktokera’, a la que siempre acompaña al momento ponerse en forma.

Y es que la joven adolescente, tiene una gran popularidad en redes sociales, impulsada por su madre, la hija de Bárbara cuenta con 2.6 millones de seguidores, en Instagram, red social en donde publica fotografías de su estilo de vida, en las que disfruta de la playa, el sol y el mar, en compañía de su madre.

Del mismo modo, Bárbara de Regil, quien en su cuenta de Instagram la siguen un total de 7.6 personas, comparte publicaciones frecuentemente con su hija, a la que presume tener una muy buena relación, tal y como comentó en una imagen del mes de noviembre.

“Quiero contarles que yo no tuve una buena relación con mi madre en mi adolescencia, y eso me dolía muchísimo... no era culpa de ella, la verdad era de las dos . Yo era muy rebelde y ella no tenia paciencia, entonces ¡ufff! Así que con Mar decidí́ que sería diferente.... Y no solo la cuido, amo y aconsejo siempre ( regaño también cuando es necesario ) pero somos mejores amigas. ¿A qué voy? Que lo que no logré con mi mamá en ese tiempo... lo hago en mi presente”, expresó en su publicación.

Bárbara de Regil, mediante sus redes sociales, ha tratado que su hija Mar de Regil imite su mismo estilo de vida saludable, estando cerca de ella, y a su vez alejándola de las malas compañías y vicios a los que muchos jóvenes caen hoy en día, incluso siempre a un lado de ella a la hora del ejercicio físico, la rigurosa nutrición y la meditación durante las horas de yoga.

La joven, a quien sus seguidores han confundido como la hermana de su madre, Bárbara de Regil, también ha publicado mensajes demostrando su sentir hacia su progenitora: ‘desde siempre y para siempre, soy la más orgullosa de ti, te amo con todo mi ser, mejor amiga’.

Aunque muchos podrían suponer que existe una rivalidad con su madre, como la que tienen la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía; Bárbara y Mar son las mejores amigas, por lo que su relación es una de las más envidiables del medio del espectáculo.

Por lo pronto, la joven influencer, ya se ha ganado los corazones y las miradas de muchos seguidores, quienes ya la quieren ver actuando en la pantalla chica junto a la protagonista de ‘Rosario Tijeras’.