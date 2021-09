Tremenda fiesta armaron Enrique Iglesias, Ricky Martin y Sebastián Yatra en Las Vegas

A principios de septiembre, tres grandes de la música pop como son Ricky Martin, Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, planeaban una gira juntos en su regreso a los escenarios por Estados Unidos, luego de una gira fallida en 2020 cuando recién empezaba la pandemia generada por el Covid-19. Pero fue hace un par de días que la tercia de cantantes armaron una tremenda fiesta desde Las Vegas, EE.UU.

Fue en el GRAND MGM de Las Vegas, donde el puertorriqueño, el español y el colombiano, literalmente prendieron a miles de fanáticos presentes, quienes estuvieron coreando y bailando éxitos de las dos estrellas latinas y el astro español de la música pop.

Cientos de vídeos circulan por redes sociales, que denotan las ganas que Ricky Martin, Enrique Iglesias y Sebastián Yatra tenían ganas de estar juntos compartiendo talentos en los escenarios más importantes de la música en vivo.

Y es que esta gira es la más especial de hijo de Julio Iglesias, ya que anunció que el pasado 17 de septiembre estrenaría su último álbum musical de su larga carrera artística, luego de anunciar que está a punto de retirarse de la música.

"ÁLBUM FINAL Ha tardado mucho en llegar... ¡¡¡mi ÁLBUM FINAL saldrá el 17 de septiembre !!! Gracias @ricky_martin y @sebastianyatra por una gran charla y especialmente gracias a todos mis fans !!! Gracias a todos mis fans !!! Ustedes son los mejores! Te veré muy pronto. Te prometemos un TOUR INOLVIDABLE. #FINALLBUM", se lee por parte de Enrique Iglesias, al pie del vídeo que muestra una conversación en vivo entre los tres artistas.

Y a esto reaccionó el colombiano: "YO CÓMO DIGO ESO. Congrats brother such a special momento.. and I’m sure we’re about to hear an incredible album (Felicidades hermano, un momento tan especial... y estoy seguro de que estamos a punto de escuchar un álbum increíble)".

Mientras que el boricua de 49 años escribió: "Me sigo riendo con lo de las tangas. Será tremenda gira. No tengo duda. Loco por empezar".

Y fue el pasado domingo, que tras el concierto que arrancaron en la Ciudad de las luces y los casinos en Estados Unidos, los tres guapos cantantes armaron también una tremenda fiesta tras bambalinas que luego de haberla publicado en su cuenta de Instagram, Enrique Iglesias ha generado un boom.

"#Amigos" escribió el español, mientras que Paulina Rubio se unió a su festejo y expresó: "Que Lujo verlos Juntos #nomelopierdo".

Por su parte, Yatra también publicó unas postales en las que los tres lucen juntos en el escenario derritiendo al público: "Tres amigos tour", se lee en la descripción; haciendo reaccionar a decenas de famosos así como a sus fanáticos más fervientes.

