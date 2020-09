Trasladan a hospital a Andrea Legarreta; se complicó su estado de salud VIDEO

Luego de que el pasado lunes, Galilea Montijo confesara en el programa Hoy que su compañera y amiga Andrea Legarreta y su familia se había contagiado de coronavirus luego de ir al cine. Fue la misma conductora lo confirmó a través de una entrevista al matutino.

“Ahora me tocó a mí, a enfrentarlo con la mejor actitud”, dijo la también actriz para explicar que un síntoma que tuvo fue un resfriado “quizás un poquito más fuerte”, después sintió dolores en el cuerpo similares a los causados por la influenza, es decir, fuertes y “dolor de cabeza y fiebre”, dijo en ese momento.

Sin embargo, hoy viernes, la conductora encendió las alertas, pues compartió a través de sus historias de Instagram unos videos; uno donde se ve que es trasladada a un hospital en una cápsula de aislamiento. En el video se ve como el equipo de médicos llevan a la conductora por el pasillo del hospital, mientras que Andrea graba y escribe: "Para que vean los cuidados y el manejo para trasladar pacientes COVID-19 en los hospitales. ¡Gracias a todos! Mis respetos”.

En otro video, Legarreta agradeció la atención de los doctores por su esfuerzo y buen trato. "Así el recorrido por los pasillos para protegerse y proteger a los demás. ¡Admirable labor de nuestro personal de hospitales! Mi respeto y admiración. ¡Dios me los bendiga!”, dijo.

Andrea Legarreta y el video que compartió en sus historias de Instagram.

Ante tantos mensajes, Andrea Legarreta subió otro video a su cuenta de Instagram en donde dio detalles de su estado de salud, el de sus hijas y esposo. "Hola a todos espero que esten muy bien, bueno este video lo estoy haciendo con mucho cariño para todas las personas que nos han contactado y que estan preocupados y que han preguntado como vamos de salud, y quiero decirles que estamos muy bien”, externó la conductora.

Legarreta aseguró que su familia se encuentra muy bien de salud ya que los síntomas que han tenido sus hijas y su esposo han sido muy leves, sin embargo, es ella la que ha tenido un poco de problemas, pues al hablar o reirse se sofocaba mucho, signo de neumonía por lo que decidió ir al hospital y por recomendación del doctor decidió quedarse internada para monitorear que todo este bien.

“El día de hoy acudí al doctor a hacerme una tomografía, y resultó que tengo neumonía, el doctor solamente por darme seguimiento y por estarme monitorendo me aconsejó que me quedara unos días en el hospital. No tengo nada grave, no estoy delicada, estoy nada más , están viendo ellos como se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren que sea algo de riesgo, no tengo oxígeno, estoy bien, me siento bien, estoy positiva”, dijo.

Andrea finalizó su video desmintiendo la versión de que ella y su familia se contagió del virus aal ir al cine y destacó que no es importante el lugar donde se contagió pues pudo ser recibiendo comida a domicilio o cualquier otra situación, sin embargo, dejó claro que lo importante es estar bien.

