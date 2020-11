Trasladan a Eleazar Gómez al Reclusorio Sur; estos cargos podría enfrentar

Luego de que circula la noticia que Eleazar Gómez supuestamente había golpeado e intentado estrangular a su novia, la modelo y cantante peruana, Stephanie Valenzuela, lo último que se sabe es que el actor se negó a declarar y que fue trasladado al Reclusorio Sur, según contó el periodista Carlos Jiménez a través de su cuenta de Twitter.

Hoy (viernes) el protagonista de la telenovela Atrévete a Soñar tendrá una audiencia ante un juez por lo que se espera que rinda su declaración, explique cómo sucedieron las cosas. Aunque, hasta el momento, se desconoce qué cargos podría enfrentar el actor de la telenovela “La mexicana y el güero”, se dice que que podría ser por intento de feminicidio, de ser así y resultar culpable el actor pasaría varios años en la cárcel.

A raíz de esta noticia que circula a nivel nacional, Vanessa López, ex novia del actor, rompió el silencio y dijo que durante los 10 meses que tuvo una relación con Eleazar sufrió maltrato y recalcó que nadie le creyó en ese entonces, al contrario la señalaban de querer obtener fama a costillas del actor.

Vannesa y Eleazar fueron pareja hace tres años, sin embargo, su relación llegó a su fin después de 10 meses, pues él ejercía violencia verbal y física en contra de ella. La también modelo, compartió a través de su Instagram un video en el que señaló que ante está noticia recibió un sinfín de mensajes y solicitudes para entrevistas, a las cuales se negó, pues los medios ya saben lo que ella va a decir y que dijo hace tiempo y que nadie le creyó.

“No había querido decir nada porque no sabía qué consecuencias me podía traer y además he recibido amenazas por parte de él y bueno también sirve que toda la gente sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él (…) Sí fue una relación con mucha violencia física y agresión verbal”, dijo en su momento para el programa Hoy.

Hoy señaló: "Hola a todos, quise hacer este video porque me están llegando muchos mensajes y me han querido entrevistar pero yo creo que es mejor que lo que tenga que decir lo digo por aquí ya que no es tanto. Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar, hace tres años, y hubo quienes no me creyeron y hubo quienes pensaron que solamente quería fama o que estaba queriendo llamar la atención, lo cual a mi me pareció bastante rídiculo porque es un tem muy delicado con el cual yo nunca jugaría”, externó la modelo.

LE PREOCUPABA "AFECTAR su CARRERA PROFESIONAL"

Encerrado en galeras de @FiscaliaCDMX Eleazar Gómez buscó ocultar su identidad y profesion

Le dijo a los agentes q era un empleado

Así lo captaron esposado tras GOLPEAR a su novia



El reporte de @PDI_FGJCDMX > https://t.co/00a2P8mmxK pic.twitter.com/WWROeWcJoc — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

Sin embargo, no fue todo, ya que Vannesa aseguró que lo que estaba pasando con Eleazar y Stephanie no le daba nada de gusto, pues era algo muy fuerte, muy delicado, y al mismo tiempo agradecía a Dios porque su caso no fue tan extremo, pues puso punto final antes de que la situación se saliera de control.

"Yo le agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo por hablar con medios y me solidarizo mucho con Tefi porque sé que no la está pasando nada bien. Invitó a los espectadores a tomar como lección su caso y el de la actual novia del mexicano sobre las agresiones dentro de la pareja. Una agresión por más mínima que parezca no debe callarse porque luego puede tener consecuencias muy graves como la que estamos viendo ahora", dijo.

Como era de esperarse, el video de Vannesa causó mucho revuelo e incluso muchos de sus fans aplaudieron su valentía por no quedarse callada, pese a que fue muy juzgada supuestamente por querer obtener fama a costillas del actor.

“Te mando un beso eres grande hermosa y te aplaudo la manera de tratar este tema y sobre todo de no callarlo en su momento ! No quedarse calladas nunca a pesar del que dirán”, “Es lo mismo que dije yo Vanessa, en aquel momento todos te acusaron y te juzgaron de que querías acaparar cámara y puras tonterías, ahora ya se dan cuenta de tu verdad, lo bueno que lo tuyo no pasó a mayores, saludos y bendiciones! “ Vi tus entrevistas en hoy de hace años y las de el también luego se notaba que el era el del problema”, son algunos de los mensajes en la publciación.

