Tras volver de París, aseguran que Cynthia Rodríguez dejará Venga la alegría

Hace unas semanas, el periodista de espectáculos Alex Kaffie dio a conocer en una columna que Cynthia Rodríguez saldría de “Venga la alegría” en breve y su anuncio coincidió con la ausencia de la presentadora de televisión del programa por un viaje a París.

Sin embargo, la cantante regresó a México a los pocos días y se reincorporó de manera inmediata al matutino de TV Azteca, acabando las especulaciones sobre su salida tras volver de París y las críticas se le volvieron contra Alex Kaffie, que, no obstante, no sólo no reviró, sino que sostuvo nuevamente que Cynthia Rodríguez tiene los días contados en el programa.

El también conductor de “Sale el sol” aseguró que Cynthia Rodríguez dejará “Venga la alegría” muy pronto pues actualmente tiene en mente lograr un sueño que ha perseguido durante mucho tiempo, por lo que se tomará un largo periodo de descanso.

La razón por la que saldrá de VLA

En su columna “Sin lisonja”, que publica en un diario de circulación nacional, Alex Kaffie se refirió a quienes lo han tachado de mentiroso luego de anunciar la salida de la ex académica, que evidentemente no se ha cumplido, pero sostuvo que ello sí ocurrirá y tiene que ver con el anhelo de la cantante de convertirse en madre.

“Varias personas me han señalado de mentiroso tras haber publicado que Cynthia Rodríguez se va de ‘Venga la alegría’. Sostengo lo dicho. La conductora se va de VLA dos meses con el fin de conseguir un gran anhelo: embarazarse”, comentó.

El periodista enfatizó que para lograr su sueño desea liberarse de todo el estrés del trabajo y del régimen al que actualmente está sujeta pues debe levantarse muy temprano para el matutino, y no le permite tener el descanso que necesita, pues debe estar tranquila.

“Se ausentará 60 días de sus labores en televisión abierta. El permiso de irse un par de meses no se lo solicito a Diógenes Lluberes (productor de VLA), pues ella tiene acceso a niveles más superiores y aplica eso de «hablo con el dueño del circo, no con los animales”, agregó sobre Cynthia Rodríguez.

Alex Kaffie aseguró que será la misma Cynthia Rodríguez quien hará el anuncio en breve en “Venga la alegría”, pues ahora sí va en serie en busca de su sueño de tener un bebé con Carlos Rivera y se enfocará en eso.

Ya en diciembre pasado su deseo de Navidad fue tener un bebé, y en declaraciones posteriores Carlos Rivera también señaló que tiene intenciones de ser papá pronto y sólo esperaba que en cualquier momento pudiera ocurrir.

