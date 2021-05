Tras vivir un infierno, Rafael Amaya cuenta cómo va su recuperación

Tras someterse a un proceso de rehabilitación por su adicción a las drogas, el actor Rafael Amaya reapareció apenas hace unos meses y anunció nuevos proyectos en su carrera, sin embargo, hasta el momento no había hablado abiertamente sobre lo que vivió en el tiempo en el que estuvo fuera de circulación, hasta ahora.

En una entrevista con el programa “Suelta la sopa”, el protagonista de “El Señor de los Cielos”, serie de Telemundo, contó cómo es que va su recuperación desde que aceptó que tenía un problema y tomó acciones para resolverlo.

Lo cierto es que tras vivir un infierno, Rafael Amaya se ve más recuperado y no le huye a hablar sobre el problema que tiene y que lo alejó de su profesión y amigos por un tiempo, pues, como dijo, lo más complicado fue reconocer que sufría una adicción.

Fueron unas cuantas palabras las que dijo el actor mexicano a la reportera de “Suelta la sopa”, pero suficientes para dejar ver que está muy recuperado y con muchas ganas de seguir adelante en la actuación con algún proyecto que se le presente, pues ya anteriormente había mencionado que estaba en negociaciones para la octava temporada de “El Señor de los Cielos”.

Cuando Rafael Amaya aceptó su problema obtuvo el respaldo de la gente que estaba a su alrededor: “Todos me apoyaron, en cuanto yo acepté que tenía una adicción y ya no me resistía a recibir ayuda, todo empezó a fluir”, dijo.

El histrión duranguense admitió que en ese momento su vida era un desastre y necesitaba encaminarse nuevamente, por ello decidió pedir ayuda y la recibió; ahora parece que las aguas regresan a su caudal.

“Con todo lo que se arregló en mi vida porque andaba echando mucho desmadre”, señaló Rafael Amaya, quien, después de varios meses, logró rehabilitarse y ahora retomó su carrera y ha participado en algunas sesiones de fotos y pequeños proyectos que se le han presentado hasta que se confirme o no el regreso de “El Señor de los Cielos”.

Luego que se supo que el actor había dejado la clínica de rehabilitación del boxeador Julio César Chávez, se dispararon las alarmas. Incluso se difundió un video donde aparecía sufriendo, supuestamente, delirios de persecución y alterado, sin embargo, Rafael Amaya salió a desmentir eso y dijo que estaba perfectamente bien, en una transmisión en vivo que tuvo con Roberto Tapia.

Posteriormente, el actor se dejó ver en una función de box en Tijuana, a la que acudió en compañía de sus padres y en la que dio su primera entrevista tras su rehabilitación. Parece que su recuperación marcha bien y pronto regresará a hacer lo que más le gusta: actuar.