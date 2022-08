Tras verse solo, Andrés García agradece a Anahí por acordarse de él

A pesar de lo problemas de salud que ha enfrentado el actor Andrés García y las discusiones que ha tenido con Roberto Palazuelos, por fin le pasó algo bueno y que lo motiva a recuperarse, pues Anahí, quien representó el papel de su "hija", en la desaparecida novela de Televisa "Mujeres Engañadas", le envió un emotivo mensaje, ya que desde aquel tiempo conservan una entrañable amistad.

Mediante el propio canal de Andrés García en YouTube, el famoso actor respondió muy emocionado y feliz por seguir estando en los pensamientos de la ex RBD, ya que, Anahí al enterarse del estado de salud, de quien representara a su padre en aquel entonces, no dudó ni un instante en comunicarse con él y asegurarse de que se encontrara bien.

"En esta vida hay que tener memoria y jamás olvidar quien ha sido bueno contigo. El señorón Andrés García tiene mi absoluto respeto y cariño incondicional. Aquí estoy siempre siempre para él", compartió Anahí a través de una historian de Instagram por lo que la leyenda de la televisión mexicana no dudó en responder.

No era de esperarse la reacción de la cantante al verlo tan mal, pues cabe destacar que durante el trabajo que desempeñaron juntos lograron crear un vínculo único, como si realmente fueran padre e hija, el cual siguen manteniendo hasta la fecha.

“Quiero empezar dándole las gracias a la hermosa y queridísima Anahí. Es un encanto de mujer, actriz. Era casi una niña cuando trabajó conmigo en Televisa y se ha convertido en una excelente actriz, una mujer muy bella. Me dijo que lo que se me ofreciera, yo creo que me vio muy amolado, porque a veces no me da tiempo de arreglarme. No me ha dado tiempo ni de dormir en los últimos días, buscando paisajes”, expresó Andrés García.

El ex galán de telenovelas se mostró muy feliz al saber que alguien tan importante en su vida sigue al pendiente de él, por lo que su reacción fue lógica y como muestra de agradecimiento, le extendió una coordial invitación a su casa en Acapulco para que lo visiten en familia.

"A veces no me da tiempo de arreglarme y la verdad es que no he tenido ni tiempo de dormir estos últimos dás... Muchas gracias Anahí, te quiero mucho y espero que toda tu familia esté muy bien, que tú también estés muy bien y ojalá que vengan pronto por aquí, les mando un gran abrazo", expresó con cariño Andrés García.

