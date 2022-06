Tras vencer a la muerte, Fernanda Castillo anuncia nueva enfermedad

En medio de las funciones de teatro de la obra 'Siete veces adiós', la actriz mexicana, Fernanda Castillo, sorprendió a sus millones de seguidores de las redes sociales al anunciar que de nueva cuenta tiene Covid-19, luego de haber librado la muerte hace unos meses.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz de El Señor de los Cielos compartió un comunicado en el que la producción de la obra dio a conocer que la famosa de nueva cuenta la enfermedad se apoderó de ella, pese a que tomó todas las medidas necesarias para evitar el contagio. "A pesar de las medidas sanitarias y cuidados que nuestra producción y compañía llevan a cabo, nuestra querida Fernanda Castillo ha dado positivo a Covid.!, se lee en la publicación.

La producción compartió que Fernanda Castillo será sustituida este fin de semana de Siete veces adiós por la actriz Paulette Hernández. " Por lo que este fin de semana el personaje de ella será interpretado por la actriz Paulette Hernández quien ha formado parte desde el inicio de este proyecto y cuya promera función estane destinada a ser el próximo 19 de junio", finaliza el comunicado.

Fernanda Castillo acompañó esté comunicado con un conmovedor y alentador mensaje en el que agrade a la producción de la obra por poner en primer lugar su salud. "Por desgracia me contagié de covid y no podré estar en las funciones de este fin de semana . Gracias a mi familia de @sietevecesadios por el apoyo y por hacerme sentir que mi salud es lo mas importante! Los voy a extrañar muchísimo! Gracias al público que asistirá a estas funciones por su comprensión y les puedo asegurar verán una historia maravillosa y a un elenco lleno de talento y polvo de estrellas ! Gracias enormes a ti @paulette_hdez por subirte al escenario hoy para que la magia pueda continuar! Eres una reina hermosa!!!! El show debe continuar", compartió Castillo.

Cabe mencionar que es la segunda ocasión que la artista de televisión se enferma de Covid, pues fue a principios del 2022 cuando la famosa anunció por primera vez que había dado positivo a esta enfermedad, después de vencer la muerte tras dar a luz a su hijo Liam. Recordemos que en diciembre del 2020, la actriz y su esposo Erik Hayser dieron la bienvenida a este mundo a su primer hijo, pero días después de tres semanas la salud de la artista se complicó y fue hospitalizada de emergencia.

En ese momento se informó que Fernanda Castillo había sufrido una hemorragia obstétrica y que sufrió dos infartos que afectaron otros órganos, situación por la que la famosa estuvo a punto de morir, situación confirmada por la propia actriz. "No sentía dolor, sólo veía hacia arriba y decía ‘no me puedo morir porque tengo un hijo de tres semanas’ (…) Enfrentarme a esta circunstancia donde pude no estar me hizo enfrentar las cosas desde otro lugar, me hizo valorar las cosas desde otro lugar y me hace estar más presente hoy, me hace estar más viva hoy y más consiente de que tal vez mañana se me acaba", dijo durante una entrevista con Yordi Rosado.

Durante esa entrevista, la actriz señaló que pese a que su vida estuvo en peligro, jamás cambiará lo que vivió "no lo cambiaría y hemos salido adelante, estoy muy bien de salud y estoy feliz. En este momento puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida", indicó. "Tal vez sino me hubiera pasado algo tan fuerte no sabía que estoy feliz, porque estaría siempre pensando que feliz es más adelante", dijo la famosa.

