Tras un profundo dolor, Aracely Arámbula está de regreso y arrasa en portada de revista

Tras la repentina muerte de su padre, Don Manuel Arámbula, la actriz Aracely Arámbula está de regreso y pese al dolor que la invade a 15 días del triste suceso, vuelve más empoderada que nunca protagonizando portada de revista para este mes de agosto, y haciendo su trabajo en honor al amor que le tiene a su progenitor.

Dentro de los trabajos que ha hecho Aracely Arámbula desde que anunció su regreso a Televisa -hace unos meses-, después de 12 años, para protagonizar "La Madrastra", la actriz chihuahuense, ha acaparado también titulares de diarios, debido a que no ha parado de trabajar.

Pues luego de que se revelara que regresaría con un protagónico a la casa televisora que la vio nacer y crecer como actriz, 'la Chule' hizo la portada digital para la revista de la editorial de Televisa, "Eres," así como su trabajo en promocionales y por supuesto, las grabaciones de la telenovela que está siendo realizada bajo la producción de Carmen Armendáriz para Televisa Univisión.

Lee también: Aracely Arámbula despide públicamente a su papá y deja descansar su alma

Y durante estos meses, no sólo preparó las colaboraciones antes mencionadas, pues Aracely Arámbula está protagonizando la portada de la revista "CARAS" en su edición de agosto. "ARACELY IS BACK... La actriz regresa a Televisa y nos cuenta cómo se encuentra en este momento de su vida", se lee en la portada".

Por otro lado, el look que la protagonista de "La Doña" (2016-2020) de Telemundo, denota que la también intérprete de "Malas Noticias" (2020), ha regresado con más fuerza que nuca, pues ha dicho que aunque no tiene ánimos de trabajar, todo lo que haga lo hará en honor de su padre.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Un atuendo negro de corsé strapless de corte redondo, pantalón y unas mangas traslúcidas, así como su cabello largo, rubio y medio ondulado, y el clásico maquillaje que 'la Chule' acostumbra, con los ojos muy expresivos y los labios rojo carmín, son los elementos con los que Aracely Arámbula brilla en dicha portada.

No obstante, no fue el único outfit con el que la actriz de 47 años brilló en dicha publicación, pues también se le ve posar al interior de las páginas, con un vestido de pana largo, gris y tacones dorados, un vestido rojo totalmente cubierto que enmarca su cintura y resalta sus atributos y un vestido verde de encaje que complementó con accesorios de perlas, de acuerdo a las fotos que ya circulan en redes sociales.

En tanto, se puede ver que la actriz tiene por encima de todo a sus dos hijos Miguel y Daniel de 15 y 13 años, pues entre líneas se lee:

"Mis hijos siguen el ejemplo que les doy. Les estoy inculcando el respeto a los demás, en especial a las mujeres; que siempre ayuden a la gente que lo necesita, que cuiden, protejan y amen a los animales tanto como yo".

Y además de la publicación de la revista en su cuenta de Instagram, Aracely compartió en sus historias de Instagram una de las postales que fueron tomadas por el fotógrafo tapatío Uriel Santana que fue replicado por ella y que se lee: "ARA de mis amores... @aracelyarambula".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!