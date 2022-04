Tras truene con millonario, Aleida Núñez será una sugar mommy

En el arranque de este 2022, Aleida Núñez se convirtió en tendencia en los primeros días de enero luego de presumir un viaje por los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, pero todo se le salió de control cuando se reveló que se había ido con su sugar daddy, un empresario estadounidense de nombre Bubba Saulsbury.

Sin embargo, esa relación no fructiferó y tras el truene con su millonario, a la actriz de televisión parece que le va a tocar estar del otro lado pues admitió que tiene muchos pretendientes más jóvenes que ella y no descartaría del todo salir con alguno de ellos.

Al ser una de las famosas más espectaculares y voluptuosas del medio artístico mexicano, Aleida Núñez es el objeto del deseo de muchos, entre ellos, hombres a los que le lleva varios años, por lo que la jalisciense no desecha del todo la idea de ser una sugar mommy.

Lee también: Así fue el debut de Aleida Núñez en la telenovela Corazón Guerrero

Diversos medios de comunicación recogieron una recientes declaraciones que dio la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, sobre el hecho de que tiene muchos admiradores jóvenes en redes sociales, varios de los cuales están suscritos en su plataforma de contenido exclusivo, y ella reveló que efectivamente recibe muchas propuestas.

Aunque Aleida Núñez sabe que muchos de esos pretendientes son menores que ella, no descarta del todo intentar al menos salir con alguno de ellos, aunque sostuvo que jamás ha tenido una relación seria con alguien de esas características.

Lee también: En entallado body, Aleida Núñez da su mejor ángulo a la cámara

“Sí tengo pretendientes chavitos, se me están lanzando, pero nunca he andado con alguien menor que yo”, fue la declaración de la actriz de 41 años, quien de decidirse a entablar una relación con un hombre más joven se convertiría en toda una sugar mommy y ahora le tocaría estar del otro lado de la tortilla.

De tener sugar daddy a ser sugar mommy

Hay que recordar que cuando se reveló que Aleida Núñez se había ido de vacaciones con un empresario petrolero estadounidense se comenzó a popularizar la idea de que era un sugar daddy, es decir, un hombre mucho mayor que ella que la consentía cumpliéndole todos sus gustos.

Sin embargo, la ex reina de belleza no tardó en salir a desmentir esta situación pues aseguró que el hombre con quien realizó el viaje era su actual pareja y se encontraban saliendo desde hacía cuatro meses, además de que no le llevaba tantos años por lo que no podría entrar en una clasificación de sugar daddy, eso sí, era millonario.

No obstante, poco después de hacerse público su romance todo terminó cuando Aleida Núñez descubrió la afición de su novio por la caza de animales, por lo que le puso un ultimátum entre ella y su pasatiempo, y ello derivó en el fin de su relación luego de casi cinco meses de estar saliendo.

Síguenos en