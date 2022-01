Tras tener muchas mujeres, Andrés García asegura: “Ya estoy solo y me voy a morir solo"

El veterano actor Andrés García recientemente confesó durante una entrevista que nunca supo ser un hombre de una sola mujer por lo que hoy en día la vida ya le cobró factura, asegurando que ya esta solo y que solo morira, situación que lo ha llevado a reflexionar sobre a quien heredará todo lo que tiene.

Fue durante una entrevista con el programa Al rojo vivo que el veterano actor de origen dominicano y nacionalizado mexicano, expresó que actualmente está más solo que nunca, pues ninguno de sus tres hijos; Leonardo, Andrés y Andrea García se acuerdan de que existe, pues nunca les inculcó de que "a los papás hay que visitarlos, hay que ver qué se les ofrece".

“Nunca logré darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos, hay que ver qué se les ofrece”, expresó el ex actor de Televisa. El exgalán de telenovelas aseguró que desafortunadamente sus hijos no lo visitan. En el caso de Leonardo lo vio hace poco más de dos años; en el caso de Andrés, este tiene como 10 años que no lo ve y en el caso de Andrea, prefiere no saber de ella.

Lee también: Lucerito Mijares es idéntica a Lucero de niña; fotos prueban su gran parecido

“(Leonardo) Él está dos años de parranda y no aparece en dos años, y de repente un día se acuerda de su papá y ‘¿qué hubo papá?, te voy a ver allá, y te voy a visitar’, y viene y se está medio día o tres o cuatro horas y ya, vuelve a desaparecer otro año. Y eso no es visitar a tu papá. Andrés vive en Miami, entonces lo veo muy poco, creo que vino una vez en 10 años, ha venido una vez. De Andrea no sé nada, ni me interesa nada”, expresó.

Ante la situación que vive con sus hijos, Andrés García manifestó que todo lo que él tiene se lo heredará al hijo de Margarita, Andrés López Portillo. "Yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo, él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen, nunca han venido, o vienen una vez cada dos años, o sea, no les interesa”, dijo en entrevista para el programa Al rojo vivo.

El ex actor de 80 años manifestó que actualmente está distanciado de Margarita, por lo que en estos momentos está más solo que nunca y así se morirá. “Ya estoy solo y me voy a morir solo probablemente, es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar”, declaró.

Lee también: El bañador de flores con el que Demi Rose conquistó isla italiana

Pese a ver tenido muchas mujeres en su vida, Andrés García lamentó no haberse quedado con ninguna. “Serían las palabras de Sinatra, hay que ser más hombre para tener una sola mujer, que para tener muchas, yo no he podido hacerlo”.

Síguenos en