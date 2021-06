Tras tacharla de drogadicta, Bárbara de Regil da merecido a Gustavo Adolfo Infante

Luego de que hace unos días, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante revelara que Bárbara de Regil había llegado drogada a una sesión de fotos, la protagonista de Rosario Tijeras alzó la voz y respondió de una manera tajante al conductor del programa De primera mano.

Recordemos que fue durante “Pájaros en el Alambre” del programa matutino Sale el Sol, donde Gustavo Adolfo Infante compartió que desde que Bárbara de Regil llegó drogada a la sesión de fotos dejaron de tener comunicación. Así lo dijo:

“(No nos hablamos) desde que un día llegó drogada a una sesión de fotos mía, o sea llegó drogada. Yo dirigía la revista Teve del periódico Excélsior, entonces invitamos a Bárbara de Regil a hacer una sesión de fotos y llegó hasta el copete, drogada y demás, entonces la sesión de fotos se canceló. Yo me enojé mucho con ella y desde entonces no nos hablamos“, indicó el presentador de televisión hace días.

Por lo que fue hace unas horas que la prima de Marco Antonio Regil explotó contra el periodista tras aprovechar una dinámica de preguntas y respuestas con sus fanáticos de las redes sociales, a lo que tajantemente le respondió al conductor de El minuto que cambió mi destino

“Sí, sí, yo me levanto a las cinco de la mañana, me drogo, después hago ejercicio, entreno duro, después como sano, porque me gusta ese equilibrio, después me voy a trabajar doce horas y cuando regreso a mi casa, es más, en familia nos drogamos todos. Los amo, obvio no”, expresó la famosa.

Con el peculiar sentido del humor que la caracteriza, la famosa de 33 años aseguró que esto es un invento más por lo que le da hasta hueva tener que aclarar cada cosa que se hable de ella. "Ya no saben ni que inventar ¡qué hueva! ¿no?”, señaló en una de sus historias de Instagram.

Bárbara de Regil es una de las famosas que constantemente está en el ojo del huracán debido a las polémicas delcaraciones que hace, pues sólo basta recordar cuando fue tachada de racista durante la pandemia del Cociv-19 . Resulta que la famosa daba una rutina de ejercicios a través de sus redes sociales, sin embargo, usó un filtro que no fue de su agrado y refirió.

“¡Ay qué prieta, nooo, qué feo!”, expresó Bárbara de Regil en ese momento por lo que el mundo se le fue encima, por lo que la famosa señaló que su comentario nunca fue con el afán de lastimar a nadie.

“De repente yo soy una chava muy aventada con lo que digo, soy muy honesta, soy muy directa nunca con el afán de lastimar a nadie y cómo se malinterpretó todo porque realmente yo nunca dije e hice nada con el afán de lastimar a nadie, al contrario yo me levantaba todos los días y regalaba clases, para que la gente hiciera ejercicio”, dijo durante una entrevista con Ventaneando.

En esa misma entrevista la famosa reiteró que no era una persona racista. “Cuando me pasó yo me quería morir porque la gente me crucificó. ‘Racista’ y no soy racista, pero sí me dolió porque no lo soy y si me dolió”, expresó.