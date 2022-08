Tras supuestas diferencias, Maribel Guardia calla bocas y hace reverencia a Laura León

Luego de las supuestas diferencias entre Maribel Guardia y Laura León debido a su debut pero sobre todo, a su primer protagónico en teatro de 'La Tesorito', ambas actrices asistieron este martes al programa "Hoy" para hablar de la obra de teatro "Lagunilla Mi Barrio" en la que comparten créditos, y la costarricense aprovechó para callar bocas y hacer una reverencia a su colega.

Y tras una calurosa bienvenida al matutino, Laura León se lució cantando un pedazo de una canción en la que hasta Galilea Montijo le acompañó con su voz. Así mismo, la actriz y cantante dijo que para ella era algo fascinante actuar en teatro, pues nunca había descubierto esa sensación.

"No saben lo que es verla en el escenario cuando sale con su 'Suavecito' [canción] y bueno, se cae el teatro literalmente, porque ya hemos hecho algunas presentaciones con público en vivo para ver cómo funciona la obra, y bueno, arrasa esta mujer, la gente la ama y en general la obra está tan linda, la hemos hecho con tanto amor", dijo Maribel Guardia, halagando a su colega originaria de Comalcalco, Tabasco.

"Bailamos todos, cantamos todos, hay mucha comedia, mucho humor blanco, y es una historia que refleja como la esencia de los barrios del Distrito Federal tan coloridos, tan folclóricos, tan alegres", contó también, apoyada por Andrea Legarreta quien aseguró que la puesta en escena es un clásico.

Laura León contó qué significa para ella hacer teatro luego de haber actuado con grandes como Lucha Villa o el finado actor Héctor Suárez: "Para mí ha sido maravillosa esta obra porque nunca había hecho teatro, realmente es como un sueño, es algo maravilloso y el haber estado en aquella ocasión con Lucha Villa, mis respetos, mi admiración para toda la vida, 'Luchita' querida y con Maribel, excelente compañera y ella me ayuda".

Pero Galilea Montijo les recordó lo que hace una semana circulaba en los medios sobre una supuesta diferencia por pelearse por el protagónico y Maribel explicó: "No, con 'la Tesoro' nadie se puede pelear; ella es puro amor".

El par de divas se vieron interrumpidas por Liliana Arriaga 'la Chupitos', quien les preguntó si la invitarían a la puesta en escena, y Maribel Guardia contó sobre Doña Lancha, su personaje: "Es un personaje hermoso, es un mujer que tiene un puesto de tortas y tiene una hija muy bonita; y 'el Tirantes' que es Albertano, quiere con mi hija. Y yo la ando cuidando...".

"Lagunilla Mi Barrio" es un musical producido por Alejandro Gou, que está conformada por 30 actores y bailarines en escena, 150 cambios de vestuario, música en vivo, respaldada por otras personalidades de teatro y se estrenará el próximo viernes 2 de septiembre las 8:30 pm y tendrán funciones dobles los fines de semana en el Salón Kumbala de la Ciudad de México.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!