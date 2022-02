Tras superar enfermedad, Kate del Castillo sale en defensa de su padre

La reconocida actriz mexicana, Kate del Castillo, se encuentra promicionando la tercera temporada de “La Reina del Sur” por lo que brindó una conferencia de prensa para hablar de este tema, y aunque la intención era hablar exclusivamente del proyecto, la famosa salió en defensa de su padre, Eric del Castillo, quien ha sido severamente criticado por su postura de no vacunarse.

“Es fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente. Yo estoy vacunada dos veces, yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar, y no se las voy a cambiar, porque no puedo cambiárselas, y créanme que lo he intentado, así es”, explicó Kate del Castillo.

Pese a que su padre y su madre han decidido no vacunarse, la famosa aseguró que sus padres se cuidan bastante, pues ni salen de su casa, la actriz de 49 años invitó a la población a inmunizarse. “Ellos no salen de su casa, creen que van a estar bien (así), no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho. Ahora, yo en lo personal les recomiendo que se vacunen, esa es mi posición”, manifestó la estrella de televisión.

En cuanto a que Diego Verdaguer, quien murió hace unos días y quien tampoco estaba vacunado como su padre, Kate del Castillo lamentó el deceso del cantante. "Lamento enormemente la muerte de Diego, yo quiero mucho a su familia, pero creo que no estamos en ninguna posición de juzgar nada; ahora yo en lo personal les recomiendo que se vacunen", señaló.

En cuanto al estreno de la tercera temporada de La Reina del Sur, la estrella de novelas de Televisa manifestó que en está última temporada habrá mucho cambio de look. "Hay muchas cosas de acción que requieren mucha condición física, en esta tercera temporada hay un cambio look, quise proyectarla mucho más fit", contó.

Por otro lado, Kate del Castillo indicó estar más que lista para regresar a México para filmar una serie la cual producirá y protagonizará debido a las nulas oportunidades de trabajo que tiene en el país. Recordemos que la actriz fue señalada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien la buscaba procesar por los cargos de delincuencia organizada y encubrimiento, luego de que la famosa tuviera un encuento con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, más conocido por El Chapo Guzmán.

“Uno desgraciadamente no debería de quererse o de tenerse que ir de su país para encontrar mejores oportunidades, yo lo hice y las encontré y estoy muy feliz y muy agradecida con este país, ahora, amo y extraño México como no tienes una idea, y cuando no pude ir me dolió en el alma, y que no me llamen a trabajar en México me duele todavía más, entonces yo me produzco mis propias cosas para poder estar más cerca a México, y para estar más cerca de mis padres, ya están más grandes y quiero estar más tiempo con ellos”, finalizó.

