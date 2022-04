Tras su transformación en Camilo, Sherlyn celebra el nacimiento de Índigo

Tras su participación en la nueva temporada en el reality show "Tu Cara Me Suena" (2022), la cantante Sherlyn dejó a todo mundo boca abierta con su transformación en el cantante colombiano Camilo, pero además, sorprendió con su actuación en el segundo show del programa. Y hoy, la también actriz está celebrando el nacimiento del pequeño Índigo, hijo del colombiano y de Evaluna.

Y después del show en el que ella recibió un mensaje a través de un vídeo de Camilo, deseándole toda la suerte en su transformación, el pasado miércoles 6 de abril, ocurrió el hecho más esperado en la vida del cantante y de la hija de Ricardo Montaner, como fue el nacimiento de Índigo, la nueva integrante de la familia Montaner.

Sherlyn utilizó sus historias de Instagram para felicitar a los nuevos padres y escribió: "Vamos al stage a ensayar y con la noticia de que ya nació la bebé de Camilo y Evaluna, qué emoción, ya tenemos nueva sobrina".

Y es que, más feliz no podría estar la también actriz de telenovelas como "Amores Verdaderos" (2012-2013), tras su actuación como Camilo que la colocó en la cima de la tabla de posiciones del show "Tu Cara Me Suena", luego de interpretar el exitoso tema "Ropa Cara".

Por su parte, los jueces Angélica Vale, Edén Muñoz, Charytín y Víctor Manuelle celebraron la gran caracterización que realizó la participante, madre del pequeño André; y a decir verdad le fue mejor que en la primera gala en la que interpretó a la cantante de música urbana y una de las mejores exponentes del reguetón, la también colombiana Karol G, interpretando su éxito "Bichota".

Antes del nacimiento de Índigo, la cantante celebró con una tercia de publicaciones en su cuenta de Instagram, cómo se veía actuando e interpretando a Camilo, pues además de su presentación del domingo pasado, la también cantante aprovechó su transformación para cantar otros temas del colombiano.

"Como nos divertimos con @camilo @tucaramesuenamxus", se lee en una segunda publicación en la que aparece haciendo un TikTok entonando otro de los éxitos de Camilo a dueto con artistas latinos.

Y para cerrar con broche de oro su participación, aprovechó su disfraz y tras el nacimiento de Índigo, cantó el tema que lleva su nombre y celebró de nuevo: "Bienvenida Índigo con todo el amor para @camilo y @evaluna, que sea un camino lleno de estrellas, abrazos y besos! #latribu".

Para seguir viendo más transformaciones de Sherlyn y los demás participantes, no te pierdas "Tu Cara Me Suena", todos los domingos a las 9:00 de la noche, hora de México, por el Canal de las Estrellas.

