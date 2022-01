Tras su cumpleaños 5, Marjorie de Sousa por fin muestra la carita de su hijo Matías

Los primeros cuatro años de vida de Matías Gregorio Gil de Sousa -hijo de la actriz Marjorie de Sousa-, fueron un misterio en cuanto a la identidad del pequeño para sus fanáticos y 'los curiosos', pero a partir de esos cinco primeros años de vida que acaba de cumplir el pasado 27 de enero, la venezolana ha decidido compartir la carita de su hijo a través de sus redes sociales.

Pues aunque Marjorie de Sousa hubiera dado la exclusiva del nacimiento de su hijo a la revista People en Español, la villana de telenovelas, decidió ¡por fin!, mostrar al mundo, la cara de su primogénito que procreara junto al actor Julián Gil en 2016, cuando tenían una relación de pareja.

Pero los primeros cinco años de vida del pequeño han transcurrido y la orgullosa mamá, mostró su carita a sus fanáticos de Instagram en una serie de postales, acompañadas de un emotivo mensaje:

"Lo que me hace feliz!!! Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo #felizcumplemivida #feliz5añosmati #miamorbonito #Diostebendigainfinito #felizcumplemati", publicación del jueves por la tarde.

Postales que han sido captadas en los momentos más íntimos de sus vidas como madre e hijo que muestran esa conexión especial y el gran amor que hay entre ellos en seis distintas imágenes. Y ante éstas, algunas famosas se manifestaron ante la 'galanura' del hijo de la actriz:

La actriz y cantante Mariana Seoane escribió: "Un muñeco" -seguido una carita con ojos de amor y un corazón rojo-, mientras que Jade Fraser, quien fue la hermana menor de de Sousa en "Hasta el fin del mundo" (2014-2015) expresó: "Felicidades Mati!".

Por su parte, Raúl 'El Negro' Araiza aplaudió a la publicación y el actor Gonzalo García Vivanco, felicitó al pequeño Matías revelando: "Feliz Cumpleaños a mi amigo!!!", la famosa regiomontana Cecilia Gutiérrez también dijo: "Bellezaaaaaas!! #hbday bb hermoso!!". Ximena Herrera también comentó: "Que hermoso" y la primera actriz Ana Martín dijo: "Belleza de foto, muchísimas felicidades a Mati". Por su parte, Marlene Favela colgó una serie de caritas con ojos de corazón.

Y la sorpresa de Marjorie al mundo ha tenido buena aceptación pues a menos de 24 horas de compartir estas fotos con su hijo Matías, ya ha logrado reunir 230 mil corazones rojos y un total de 4,835 comentarios.

