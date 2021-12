Tras soñar con ser un famoso futbolista, Rauw Alejandro es una estrella superior

El famoso cantante comenzó con el deseo de ser un futbolista estrella, pero en cambio Rauw Alejandro se ha convertido en una gran sensación de la música latina. Su nombre de nacimiento es Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, pero al crecer en Puerto Rico, sus amigos y familiares solían llamarlo Raulito, que finalmente se convirtió en Rauw para abreviar.

Alejandro ha ido en aumento durante los últimos años, pero 2021 lo catapultó a otro nivel de éxito. Ha sido nombrado uno de los artistas más destacados de 2021 de The Associated Press, junto con Damson Idris, Simu Liu, Rachel Zegler, Adrienne Warren y más.

“Creo que hasta ahora en mi carrera, este año ha sido el mejor y espero que el próximo supere a este”, dijo desde su suite en Las Vegas en noviembre, pocas horas antes de asistir a los Latin Grammy. "Este año, comencé a colaborar con Selena Gomez en enero", dijo.

Luego, "Todo de Ti", incluido en su álbum de 2021 "Vice Versa", encabezó las listas de éxitos en América Latina con más de 670 millones de reproducciones en Spotify, y un video con más de 425 millones de visitas en YouTube, y fue nominado a la canción del año. y récord del año en los Latin Grammy.

Terminó ganando el trofeo a la mejor fusión / interpretación urbana junto a Camilo por su éxito "Tattoo Remix". Ahora está nominado a los premios Grammy del próximo año por su álbum “Afrodisíaco” en la categoría de mejor álbum de música urbana latina.

"Tenía como cinco canciones en el top 50, fue una locura", dijo Alejandro sobre este año solo. "Hicimos 65 shows en Estados Unidos, Centroamérica, España y el Caribe".

Alejandro también agotó cuatro shows en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico, lo cual fue un gran negocio para él. Antes de encabezar las listas, Alejandro disparaba goles en el campo como jugador de fútbol a partir de los 7 años.

“Pensé, voy a ser como un jugador de fútbol famoso. Ya sabes, voy a estar en el Real Madrid desde Puerto Rico, algo así. Pero cuando envejeces, tienes más responsabilidades. Y tienes que pagar las facturas. Muchas cosas. Tuve como un momento oscuro en mi vida ”, explicó.

A la edad de 21 años, recurrió a su pasatiempo y pasión, la música y el baile, para sacarlo de la oscuridad después de sufrir una lesión en el fútbol. Su padre tocaba la guitarra en casa y su madre era una vocalista de respaldo que le presentó a artistas como Michael Jackson, James Brown y Chris Brown. Alejandro dijo que siempre le han fascinado los artistas y que participó en el teatro, los espectáculos de talentos y los programas de arte de su propia escuela.

Entonces, para Alejandro, el eje de cantar, producir y bailar parecía natural. Grabó algunas canciones de R&B y las compartió con sus amigos más cercanos. Les gustaron las canciones y le dijeron que tenía un sonido original y lo empujaron a dedicarse a la música de manera profesional.

“Así que me estaba metiendo en eso. Yo estaba como, 'Oh, ¿cómo empiezo a hacer música? ¿Qué tengo que hacer? Como, ¿cuál es el próximo movimiento? Y siempre tuve curiosidad y me metí en el mundo de la música sin que yo lo supiera. Entonces empiezo todo esto de Rauw ”, dijo con una gran sonrisa.

Aparte de su amor por la música y la interpretación, la estrella de 28 años siempre ha sentido amor y admiración por las mujeres después de haber sido criado por su abuela, madre y hermana. Describe a las mujeres como "modelos a seguir" y "superhéroes".

El cantante de R&B, bailarín suave y reggaeton admite que solo tenía 5 años cuando se enamoró por primera vez. Bromeó, siempre ha estado enamorado de alguien. “Estaba en el jardín de infantes y pensé, 'Mamá, amo a esta niña'. Y mi mamá me dijo: '¿De qué estás hablando de amor? No sabes nada sobre el amor'...”.

Pero su madre lo ayudó de todos modos, y eligieron chocolate y un animal de peluche para su nuevo amor, solo para ser rechazados. “Todas las niñas me decían que no cuando era pequeño. Es un hecho. Siempre estuve enamorado, pero siempre decían que no. Así que pensé: 'Cuando sea mayor, iré al gimnasio, me haré un poco más grande'...”, recuerda entre risas.

Ya nada de eso es un problema. Alejandro está saliendo con la superestrella española Rosalía y le arrojan sostenes y bragas con notas, número de teléfono y fotos de fanáticos que ruegan por una llamada de él. Alejandro bromeó diciendo que han coleccionado tantos objetos de los conciertos que podría hacer una exhibición algún día, después de que todo haya sido lavado.

A principios del próximo año, Alejandro lanzará “Trap Cake Volume 2” como EP, un proyecto que comenzó antes de su álbum debut para sus fanáticos del underground, que incluye sonidos de R&B, trap y pop. También está trabajando en su tercer álbum de estudio, pero admite que todavía le queda un largo camino por recorrer.

Aparte de Gomez, ha colaborado con Jennifer Lopez, su ídolo Chris Brown y Ozuna, por nombrar algunos. Alejandro dijo que también está abierto a colaborar con nuevos artistas, pero en este momento está cruzando los dedos por algo de "24k Magic".

“Soy un gran admirador de Bruno Mars. Me encantaría tener algo con él. Siempre lo digo en las entrevistas. Entonces, Bruno (Mars), si estás viendo esto, pégame. Hagamos algo.'..".

Con información de Por MARCELA ISAZA / Agencia AP LOS ÁNGELES / EE.UU.

