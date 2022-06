Tras ser señalada por fraude fiscal, aseguran que Gerard Piqué le ha sido infiel a Shakira

No cabe duda de que pese a que sigue cosechando éxito tras éxito con su música y otros proyectos, a la cantante colombiana Shakira "le sigue lloviendo en su milpita"; pues no basta con juzgarla en un recinto de España por un supuesto fraude de 15.4 millones de euros al fisco, si no que además ya se empieza a hablar de una infidelidad por parte de su esposo, el futbolista de origen español, Gerard Piqué.

La noticia fue difundida por un medio español que supone que se le ha visto al futbolista con una rubia, 20 años menor que Shakira, la madre de sus hijos Milan y Sasha, cuyas actividades en las que se desenvuelve es como azafata de eventos y además estudia.

Incluso ya se habla de que Gerard Piqué se habría mudado de departamento y que su nuevo "nidito de amor" está ubicado en la calle Muntaner de Barcelona, situación que según el medio español, han atestiguado ya varios vecinos de la zona y por lo que se asegura que la colombiana y el español se habría de separar.

Lee también: Shakira será juzgada en España por un fraude de 15,4 millones de euros

"Te Felicito" sería dedicada a Piqué

Se ha dicho que la nueva canción de Shakira, "Te Felicito" en colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro, estaría dedicada a Gerard Piqué y de acuerdo a lo que enuncia, la colombiana le estaría dedicando la letra sarcásticamente al padre de sus hijos y su pareja desde hace 12 años.

Otro de los detalles es que, además de que el integrante del Barcelona ha sido descubierto de forma infraganti por Shakira, y por lo que según ha decidido separarse de él, es que en meses pasados la colombiana se fue de vacaciones con sus hijos a la isla de Ibiza, España pero sin su marido; lo que alimenta aún más la teoría de que las cosas no andan bien entre ambos famosos.

Lee también: Cuando Shakira hizo babear a Henry Cavill 'Superman' con su belleza

Pues el estribillo reza: "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso". Y es que eso no sería todo en esta historia ¿de amor?; pues se sabe que la pareja nunca se ha casado que según Piqué así se expresó en una entrevista reciente, dejando ver que así están bien como pareja y que no necesitan nada más:

"A mí me gusta tal y como estamos ahora, la manera en la que funcionamos como pareja; y no, nosotros no sentimos esa necesidad de estar casados".

No obstante, tras no confirmarse nada por parte de ambos famosos, ya han sido captados juntos de nuevo al exterior de la casa donde ella vive con los niños, aunque se rumora que se han dejado de seguir en redes sociales.

Las imágenes hablan por sí solas y todo supone que fueron las cámaras de Europa Press, las que captaron al futbolista tocando el timbre de la casa de Shakira y minutos más tarde, Gerard Piqué se iría en su auto junto a Shakira pero ambos se negaron a dar declaraciones a la prensa.

Síguenos en