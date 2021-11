Tras ser ignorada por Paulina Rubio, Erik Rubín asegura que Andrea Legarreta es amiga de sus ex

Luego de que hace unos días de que Andrea Legarreta viviera un incómodo momento en el programa Hoy de Televisa tras la visita de la cantante Paulina Rubio, de quien se dijo que había ignorado por completo a la conductora, ahora su esposo, Erik Rubín, aseguró que su esposa se lleva muy bien con sus ex novias.

"Yo siempre he sido muy pasional y muy intenso, con todas mis ex me llevo increíble, a todas las veo y las quiero y nunca me atrevería a hablar mal de ninguna de ellas. Hay tanto cariño entre nosotros, de hecho, Andrea tiene muy buena amistad con todas mis ex y yo con los ex de ella", afirmó Erik en conferencia de prensa en la que se reunió con su hija Mía para anunciar su debut como cantante.

Sin mencionar nombres de con cuáles de sus ex Andrea Legarreta se lleva bien, el cantante generó toda una polémica en redes sociales, pues Paulina Rubio formó parte de la lista de amores pero durante la visita de La chica Dorada al matutino no pareció que la conductora se llevara tan bien con los ex amores de su esposo, luego del incómodo momento que vivieron.

Hace unos meses Erik Rubín rompió el silencio sobre el triángulo amoroso que vivió hace unos años, precisamente con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán mucho antes de que Andrea Legarreta llegara a su vida. Fue durante una entrevista con Escorpión Dorada, que el intérprete de No me rendiré que contó algunos detalles de la relación amorosa que tuvo con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán al mismo tiempo.

“Paulina después de ser amigos fuimos algo más, yo tenía como 18 o 19 años. Entonces la Pau y yo empezamos a tener nuestra conexión, pero ella tenía novio y yo me clavé muy cabrón. Paulina me decía que su novio era a toda madre y que no lo podía mandar a la chingada”, comenzó diciendo Erik Rubín.

Pero no fue todo, ya que el esposo de Andrea Legarreta confesó que en el inter empezó a salir con Alejandra Guzmán. “En el inter empecé a salir con la Guzmán, no teníamos nada formal y entonces saliendo con la Guzmán se empezó a convertir en algo más en forma. Me iba de gira, veía a la Pau, regresaba y veía a Ale y ya después la Ale quiso formalizar y nos volvimos oficiales”, mencionó.

Erik Rubín contó que el amor era de tres y que Paulina Rubio si estaba enterada que él salía con las dos por lo que ella se decidió a dejar a su novio para andar con él pero antes de decidir le aplicó la misma. “Un día llega Paulina y me dice que ya podíamos andar porque ya había cortado a su novio y yo le dije que Alejandra era a toda madre y que no la puedo mandar a la chingada, le aplique la misma”.

Con el paso del tiempo, Erik Rubín se decidió y le contó a la Chica Dorada que iba a dejar a Alejandra Guzmán pero todo se complicó. “Una vez ya a Paulina le dije que ya la iba a cortar (a Alejandra Guzmán), llegando de gira me fui a casa de Alejandra y al otro día nos íbamos de gira, llega Paulina en el aeropuerto y me dice que donde andaba, que me vio salir de la casa de Alejandra que estaba parada afuera de la casa y no me quedó de otra más que decidir y me decidí por Paulina”, expresó.

