Tras ser comparada con Tarzán, Bárbara de Regil sufre ataque de pánico en pleno vuelo

Hace unas horas la actriz e influencer mexicana, Bárbara de Regil, preocupó a sus millones de seguidores de las redes sociales al compartir que durante un vuelo comenzó a sentirse mal, razón por la que pidió que le permitieran bajar del avión; sufrió un ataque de pánico por primera vez en su vida.

Fue a través de sus historias de sus historias de Instagram que Bárbara de Regil, quien recientemente fue comparada con Tarzán, que compartió una fotografía en blanco y negro en donde dio a conocer que había sentido una presión en el pecho y otros síntomas como Taquicardía y que no podía respirar que la preocuparon demasiado al punto de pedir que la bajaran del avión.

“Me pasó algo que nunca me había pasado en el avión… Sentí una presión en el pecho: Taquicardía, sude frío, temblaba, no podía respirar, todo en cinco minutos. Me bajé del avión con las piernas sin fuerza y me dio mucha hambre”, escribió en su primer publicación la actriz de 34 años.

Minutos después, la protagonista de la telenovela Parientes a la Fuerza de Telemundo compartió otra historia en donde reveló lo que exactamente había sucedido, pues ella se encontraba en el baño cuando comenzó a sentirse mal.

“Pues sí, me dio un ataque de pánico o ansiedad, por primera vez en mi vida. Contexto: Estaba en el baño y el avión se empezó a mover mucho y me dio miedo, caminé a mi lugar y en el camino empecé a sentirme mal. Se siente horrible. Se me pasó comiendo, pero sobre todo respirando”, comentó la famosa.

Bárbara de Regil confesó que tardó alrededor de 30 minutos para reponerse del susto que había sufrido. Las imágenes de la actriz rápidamente se viralizaron y la publicación, como era de esperarse, dividió opiniones en las redes sociales; mientras unos usuarios entendieron lo que vivió la famosa otros se le fueron encima expresando que no encuentra cómo llamar la atención.

"La gente que hemos pasado por esto solo sabemos y entendemos. Los dejas lo toman Como locura. Pero es fuerte", "Le encanta llamar la atención", "Lo que nos faltaba esta señora si no llama la atención se pone bien loba....", "Que siga haciendo todas las dietas del mundo sin control y mucho ejercicio", "No sé cómo hay gente que puede seguir a esa mujer", "Como nadie la pela ni hablan de ella tiene que buscar la manera de llamar la atención", son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Bárbara de Regil compartió que sufrió un ataque de pánico.

Cabe mencionar que la artista comenzó el año 2022 de una manera muy sexy, pues el pasado 3 de enero compartió a través de su Instagram una serie de fotografias en las que aparece luciendo un delgado bañador negro desde la playa. Y aunque a la prima de Marco Antonio Regil le llovieron los piropos, hubo algunos usuarios que compararon a la famosa con el personaje ficticio, Tarzán.

Bárbara de Regil manifestó que nunca había sufrido algo así.

