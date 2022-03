Tras ser asistir a boda de Marimar Vega, aseguran que Maite Perroni está de encargo

La relación sentimental entre la actriz Maite Perroni y el productor de televisión Andrés Tovar, hado mucho de qué hablar y tras la asistencia de la también cantante a la boda de Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez, se ha señalado a la ex RBD por "estar de encargo".

Y es que, tras ser parte de las damas -junto a otras famosas- de Marimar Vega en su boda, ahora Maite Perroni ha sido objeto de un supuesto embarazo luego de meses de su relación con el ex de Claudia Martín, quien actualmente figura como protagonista de "Los Ricos También Lloran" (2022) de Televisa.

No hay nada confirmado; sin embargo, todo se debe a las fotografías en la que apareció la también protagonista de la serie "Oscuro Deseo" (2020 a la fecha) de Netflix, en las que o aparecía con el vientre un poco abultado por el drapeado del vestido color lavanda que utilizó o por cubrirse el abdomen en una de las ocasiones.

Y luego de los rumores, la también actriz de "Triada" -su nuevo proyecto del gigante del streaming-, no ha confirmado nada al momento, ni se ha pronunciado ante tal noticia que parece ser, obedece a una simple fake new (noticia falsa).

Maite Perroni formó parte del cortejo de las damas de honor de Marimar Vega junto a famosas como Cecilia Ponce, Marcela Guirado, Macarena Achaga, Rossana Nájera, Adriana Louvier, Zuria Vega, Martha Higareda, entre otras.

En la celebración realizada en el puerto de Acapulco, Guerrero, México, también se le pudo ver presentes a actores como Juan Pablo Medina, Omar Chaparro, Fernando Rovzar, Mauricio Barrientos 'El Diablito', y Juanpa Zurita.

En tanto, fue la propia primogénita del finado actor Gonzalo Vega, quien agradeció la asistencia de sus amigos a la ceremonia y recepción luego de la publicación de sus postales, cuya descripción enuncia: "Aquí los incondicionales sin ellos nada sería igual los amo!".

Por otro lado, las imágenes que circulan en redes sociales de Maite Perroni, sólo muestran su felicidad por compartir un gran momento con su amiga Marimar Vega y sus hermanos Zuria y Gonzalo Jr. Vega, con quienes se tomó algunas fotos.

