Tras separación, Marlene Favela revela su relación con George Seely

Luego de su romance y más tarde, matrimonio oficial con el empresario australiano George Seely, la actriz Marlene Favela, dio vida a Bella, hija de ambas celebridades. Y aunque el amor entre la pareja era muy fuerte, lamentablemente, hace cinco meses, la actriz de telenovelas anunció su separación.

La actriz reapareció después de algún tiempo ante los medios para presentar su nueva línea de muñecas, misma que ha sido inspirada en su pequeña hija de un año, y así lo dejó ver en su cuenta oficial de Instagram en la que expresó: "Porque tú me motivas a lograr hasta lo que parecía imposible, te amo @bellaseely_ y amo este proyecto porque nació por ti!!!!! @bellaseelystore".

Y fue en el mismo evento de presentación que la actriz de telenovelas aprovechó para revelar algunos degalles de cómo es su relación con el padre de su hija luego de haber tomado la decisión de separarse.

"Todo está perfecto (…) ahora, tienen que entender que las personas no vivimos en los mismos países, entonces no es igual, pero todo gracias a Dios está muy bien y así va a seguir por el bien de mi hija, por mi bien y por el de todos los involucrados", dijo en la conferencia de prensa.

Incluso, la protagonista de "Gata Salvaje" (2002), dijo que nunca hablará mal de su ex esposo ya que ha dicho que todo lo que ha vivido es parte del aprendizaje de la vida. Además dijo que lo que mejor que pudo haber hecho en la vida fue casarse y ser mamá.

"Hablar mal de esa persona es hablar de ti mismo, entonces yo creo que lo que mejor que pude haber hecho en mi vida fue casarme, lo mejor que pude haber hecho en mi vida fue tener a mi princesa hermosa, y lo mejor que pude haber hecho en mi vida es estar ahora como estoy", agregó la madre de Bella.

También fue muy clara en su conferencia, pues advirtió que no volverá a hablar de lo que tanto a ella como a su ex marido los llevó al tema del divorcio a tan poco tiempo de haber unido sus vidas en matrimonio.

"No voy a volver a tocar el tema por respeto a mi hija, les compartí todo, les dije de la A a la Z, así sigue estando, eso no va a cambiar, por respeto a mi hija, pero también por respeto a mí, y también por respeto al papá de mi hija, porque, además, quiero que mi vida esté llena de armonía y que mi hija crezca en un ambiente de amor de ambos, eso es lo que estoy logrando y estoy muy feliz", señaló Favela, haciendo hincapié incluso, en que aún no firma su divorcio.

Por último, la guapa actriz, aseguró que su hija Bella tiene el cariño de ella y George Seely por igual y que si tuvo la idea de hacer este lanzamiento al mercado de muñecas hechas a mano es porque quiere comenzar a construir un patrimonio para su hermosa bebé.

"Ella tiene todo el amor que necesita de sus padres por igual, pero yo sí pensé en (…) irle creando un patrimonio, que ella vea que hay que salir, que hay trabajar y que hay que luchar por sus sueños. Al final todo esto tiene un mensaje oculto, porque no solo es presentar una muñeca, sino mandarle el mensaje de creer", finalizó.

Por su parte, el periodista Edén Dorantes, asistió a la conferencia de prensa y compartió el evento a través de su canal oficial de YouTube, Eden Dorantes Oficial.

