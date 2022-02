Tras salir de la cárcel, Eleazar Gómez no descarta volver a trabajar con Danna Paola

A casi tres meses de haber obtenido su libertad condicional al ser acusado de violentar a su ex Tefi Valenzuela, el actor de Televisa, Eleazar Gómez, tuvo un encuentro con diversos medios de comunicación en donde habló de su vida personal y profesional. El histrión no descartó trabajar junto a su ex Danna Paola.

Fue durante un evento en beneficio de niños con cáncer que Eleazar Gómez fue abordado por la prensa, y aunque en una ocasión anterior no se había mostrado accesible con los medios, en está ocasión el protagonista de Atrévete a Soñar se mostró un poco más abierto para responder los cuestionamientos de los reporteros sobre su vida amorosa luego de lo que pasó con Tefi Valenzuela.

“En este momento no estoy en una relación sentimental y tampoco estoy pensando si voy a tener una relación sentimental pronto o no. No está dentro de mis planes ni lo que yo estoy pensando ahorita mismo. En cuanto a una familia, el que yo quiera formar una familia propia, eso no es ningún secreto”, dijo el hermano de Zoraida Gómez.

Lee también: En vestido verde de transparencias, Geraldine Bazán celebra sus 39

De la misma manera, el ex de Danna Paola aseguró que obviamente estar en la cárcel le cambio la vida, pues si hay un antes y un después tras está dura experiencia.

“Sí, hay un antes y un después. Tampoco lo voy a negar. Vivir una experiencia así, por supuesto que tiene que haber un cambio […] Creo que es una segunda oportunidad para mí o una gran oportunidad para mí. Me siento muy agradecido, un Eleazar más positivo, más tranquilo, más consciente y feliz de tener esta nueva oportunidad”, comentó Eleazar Gómez.

Para finalizar la entrevista los reporteros cuestionaron a Eleazar Gómez si le gustaría volver a trabajar con Danna Paola y Violeta Isfel, tal y como sucedió en la exitosa telenovela Atrévete a Soñar, el actor comentó que desde hace mucho tiempo no tiene contacto con ninguna de las dos pero no descarta en un futuro volver a trabajar con ellas.

Lee también: Marjorie de Sousa cruza fronteras; presume estreno de La Desalmada en España

“Hace mucho tiempo que no las veo, les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho como contacto, pero si hubiera para situaciones como la que hoy nos estamos reuniendo, por supuesto que sí”, concluyó.

Síguenos en