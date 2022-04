Tras ruptura con Belinda, Christian Nodal rehabilita su corazón; ella sería su guapa novia

Luego de que a mediados del mes de febrero, Christian Nodal y Belinda anunciaran que su comnpromiso había llegado a su fin, al cantante del regional mexicano se le ha visto muy bien acompañado, señal de que su corazón ya está rehabilitado. Hace apenas unas semanas se destapó su supuesto romance con una rubia colombiana de nombre Mariana Ríos, sin embargo, ahora se maneja que la ganona del corazón del cantante es Aurora Cárdenas.

El programa Chisme No Like destapó que el intérprete está saliendo con la guapa mujer, quien según sus redes sociales, es asesora de inversiones inmobiliarias. A través de su cuenta de Instagram, la chica de Guadalajara cuenta con 95 mil seguidores, en donde informa sobre sus negocios de bienes raíces, postea fotos elegantes, pero también otras muy sensuales.

Aurora y Nodal fueron vistos juntos hace unos días pasándola bien, se rumora que se conocieron justo cuando él buscaba comprar una nueva casa y ahora que es soltero, se dio el flechazo. Ahora todo parece indicar que la guapa mujer le robó el corazón al cantante.

Lee también: En shorcito y en blusa de top, Vanessa Guzmán presume que es más femenina que muchas

Hasta el momento el cantante no ha confirmado que tiene una relación sentimental con la joven, sin embargo, los usuarios de las redes sociales aseguran que la pareja tiene un romance, pues hasta la madre del famoso ya le dio el visto bueno y comenzó a seguir a la originaria de Guadalajara en sus redes sociales.

Cabe mencionar que en una reciente entrevista con la revista Gente, Aurora Cárdenas compartió cómo ha sido su preparación profesional y los desafíos que ha tenido a lo largo de los años, además aprovechó para resaltar el empoderamiento que tiene como mujer para enfrentar cualquier problema que se le presente en el camino al éxito.

“Un reto continuo es la preparación y el aprendizaje al paso de los años, he trabajado y aprendido de gente en mi camino increíblemente preparados y creo que un reto continúo en todo ámbito es aprender e innovar, no nos podemos quedar atrás, y al contrario, tenemos que estar tres pasos adelante de cualquier situación. Y claro que, como mujer no somos el sexo débil, tenemos la habilidad de lograr todo lo que queremos y soñamos, y me encanta dejar claro que la belleza de la mujer y la inteligencia siempre pueden ir de la mano. Y eso es ¡una bomba!”, expresó Aurora Cárdenas a la revista.

Lee también: Angelique Boyer presume figura perfecta en shortcito, top y patines en plenas vacaciones

Síguenos en