Tras el rompimiento amoroso entre la cantante Jennifer Lopez y beisbolista Alex Rodríguez -quienes estaban a punto de casarse luego de que terminara la pandemia-, siguen siendo socios de millonarios negocios. No obstante, el pasado mes de mayo fue el ex pelotero de los Yankees de Nueva York, quien podría haber opacado en los bussiness a la 'Diva del Bronx', tras lanzar su nueva línea de maquillaje para hombres.

Por otro lado, Jennifer Lopez dejó claro en su momento que si bien, la relación sentimental con Alex Rodríguez no había funcionado cuando estaban a punto de jurarse amor eterno para toda la vida en el altar de la iglesia, los negocios era otra sociedad y esa no se rompía, pues seguiría en pie.

Y es que aunque el hubiera no existe, de haberse casado, el ex dúo JLo-ARod se hubiera convertido en uno de los matrimonios más millonarios de la farándula, gracias al poder adquisitivo que cada uno tiene en su cuenta o cuentas bancarias.

Pues a sus 51 años la neoyorquina de raíces puertorriqueñas más querida de Estados Unidos y América Latina, tiene una cuantiosa fortuna de más de 150 millones de dólares americanos, según el dato proporcionado por la revista Forbes; producto de su arduo trabajo en cine, televisión y su música.

Y en cuanto Alex Rodríguez quien actualmente tiene 45 años, es considerado una de las figuras del rey de los deportes como es el béisbol, con más dinero ganado hasta ahora y de acuerdo a datos de medios estadounidenses, el dominicano tiene en su poder una fortuna que asciende a los 400 millones de dólares americanos.

Pues además es presidente de un organismo que da empleo a 500 trabajadores y sus inversiones ha visto favorecidas a actividades en el sector inmobiliario, deporte -por supuesto-, empresas de servicios y en el entretenimiento.

Entre tanto el millonario negocio que al momento, JLo se sigue ocupando de promocionar a través de sus redes sociales, es la marca de productos de belleza y skincare (cuidado de la piel) Jlo Beauty, mismo que sigue siendo el vínculo que la une a Alex Rodríguez.

Pero no es el único bussiness que tienen juntos, pues ambos tienen una inversión en propiedades inmobiliarias de lujo, así como otras empresas de servicios como la aseguradora Oscar Health y la starup de telesalud Hims & Hers Patners, con la que Rodríguez lanzó su marca de maquillaje para hombres.

No obstante, aunque la intérprete de "Cambia el Paso" (2021) y no mantenga ninguna relación amorosa, en diciembre de 2020, JLo indicó a la revista Forbes: "Alex me hizo darme cuenta que, como artista, yo era un activo escaso y el mundo de los negocios buscaba personas como nosotros para que pudieran construir negocios de miles de millones de dólares", y agregó: "Me hizo sentir cómoda invirtiendo mi propio dinero en otras empresas y en mí misma".

