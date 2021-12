Tras resultar Suga con Covid-19, RM y Jin de BTS también dan positivo

Dos de los integrantes de la banda de origen surcoreano de K-Pop BTS como son RM y Jin, dieron positivo al Covid-19, informó el pasado sábado 25 de diciembre su discográfica apenas un día después de anunciar que otro integrante, Suga, también se ha infectado.

Big Hit Music detalló en un comunicado que RM, líder del grupo, retornó de EE.UU. -donde el grupo dio varios conciertos en noviembre y donde varios de sus integrantes pasaron después algunos días de vacaciones- el pasado 17 de diciembre y se sometió a una prueba PCR obligatoria tras aterrizar en la que dio negativo.

Sin embargo, en el test al que se sometió hoy de cara a terminar con la cuarentena obligatoria de diez días que se exige a todo aquel que entra en territorio surcoreano, RM, de 27 años y cuyo verdadero nombre es Kim Nam-joon, resultó positivo.

Lee también: La actriz mexicana Silvia Pinal pasa Navidad aislada pero "bien y tranquila"

Por su parte, Jin regresó de EE.UU. el pasado 6 de diciembre y dio negativo en los dos test que se realizaron al comenzar y terminar su cuarentena obligatoria.

No obstante, el artista, cuyo verdadero nombre es Kim Seok-jin, se sometió el mismo 25 de diciembre a una PCR tras experimentar síntomas "parecidos a los de la gripe" y testó positivo.

Lee también: Salma Hayek: "Me dijeron que habría sido la estrella más grande de Hollywood de no ser mexicana

Mientras que RM "no está mostrando ningún síntoma en particular", Jin, de 29 años, muestra "síntomas leves, incluyendo una ligera fiebre", según el comunicado de Big Hit Music.

Ambos, al igual que Suga, recibieron la segunda dosis de la vacuna el pasado agosto y se encuentran "sometiéndose a auto cuidados en casa de acuerdo con las normativas de las autoridades sanitarias".

"Ninguno de los integrantes (de BTS) tuvo contacto alguno con otros miembros tras retornar a Corea", afirma el escrito de la discográfica.

El grupo compuesto por RM, Jimin, V, Suga, Jin, J-Hope y Jungkook ofreció cuatro conciertos en Los Ángeles a finales de noviembre, en las que fueron sus primeras actuaciones con público desde finales de 2019.

BTS anunció además un concierto presencial en Seúl para el próximo marzo, en la que sería su primera actuación en su país en más de dos años, siempre que la pandemia lo permita. EFE

Con información de COREA DEL SUR K-POP / Agencia EFE Seúl, Corea / Fotografía Instagram BTS

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!