Tras renuncia de Edén Muñoz, Calibre 50 vive una doble transformación

Inmersos en una doble transformación desde hace dos años por la pandemia y el reciente cambio de vocalista, la famosa banda de norteño mexicano Calibre 50 busca reinventarse para "hacer vibrar corazones" y mantener vivo el sueño tras 12 años de carrera, dijo la agrupación en entrevista con Efe.

"Estamos desesperados por irnos de gira. Disfrutamos la familia y la casa, pero extrañamos a la otra familia que son los fanáticos, queremos volver a hacer vibrar corazones con nuestra música", cuenta Alex Gaxiola desde el rancho llamado Yeguada el 50, ubicado en el estado de Jalisco, oeste de México.

"Como algo extraño", es así que Gaxiola describe los momentos que han atravesado como agrupación desde el arribo de la pandemia en 2020.

La pausa que sufrió el mundo en aquel entonces no dejó fuera a la banda sinaloense y el primer gran impacto que vivieron fue ese, el tener que detener contra su voluntad, su actividad.

No obstante, la segunda conmoción que tuvieron que enfrentar fue que su líder, fundador y vocalista de la banda, Edén Muñoz, finalmente tomara la decisión de dejar el grupo con el que creció en busca de otras aspiraciones como solista.

"Después del encierro de la pandemia trabajamos tres meses en Estados Unidos con Edén y ya nos estábamos encarrilando en el rito del ajetreo y sucede esto (la salida de Muñoz) y otra vez nos tuvimos que quedar en 'stand-by' (pausa)", recuerda el músico, quien toca la tuba en la banda.

BUENOS TÉRMINOS

Armando Ramos, guitarra y segunda voz, cuenta que para todos la decisión que Muñoz tomó les cayó "como un balde de agua fría". Sin embargo, el cariño tan fraterno que desarrollaron en más de una década de amistad y compañerismo, hizo que finalmente todos aceptaran su decisión.

"¿Cómo le vas a negar a alguien a quien tú quieres ese sueño? Nada como apoyarlo y quedar en buenos términos", dice Ramos, quien además comenta que seguirán recibiendo composiciones del cantante.

Ahora, después de una ardua búsqueda de un vocalista que tuviera el potencial para continuar con el legado y el éxito de la agrupación, han cobijado al cantante de Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León, Tony Elizondo, de 20 años, como la voz principal de su proyecto.

Los integrantes de Calibre 50 revisaron las audiciones entre más de 6.500 cantantes de diferentes nacionalidades y encontraron en Elizondo el carisma y el talento necesario para ser de la banda. Ramos cuenta que no fueron "tan exigentes" en el proceso: "Decíamos, lo primero es que tiene que estar guapo (bonito), ya después el talento", bromea el guitarrista.

Y añade: "Lo hemos dicho en entrevistas antes, hay muchísimos músicos que son muy buenos y te puedo decir que mejor musicalmente que nosotros, aquí la clave es tener ganas de salir adelante echarle todos los kilos y enamorarte del proyecto", dice Ramos.

ADAPTACIÓN Y GIRA

Según cuenta Gaxiola, la banda no está cerrada a explorar las mezclas que en la actualidad sufre el regional mexicano con géneros más pop y urbanos. Aunque puntualizó que por ahora están concentrados en adaptar la música que ya existía a la voz de Elizondo y en empezar a grabar nuevos temas.

"Tenemos que prepararnos mucho, Tony es persona muy talentosa y que se deja guiar. Y nosotros no estamos cerrados a nada, somos fanáticos de todo tipo de música. Muy pronto van a ver algo diferente con Calibre 50", dice Gaxiola.

Con la planeación en puerta de "un típico disco de 12 temas", la banda, también compuesta por Erick García, está próxima a lanzar el primer sencillo en la voz de Tony que llevará por nombre "Míranos ahora", el próximo 11 de marzo.

"Fue algo bien raro y bien padre (bonito). Ya teníamos la canción preparada y todavía no teníamos al cantante, pensamos que va a ser un gran éxito", cuenta Alex, quien adelanta que están trabajando en el video.

Finalmente, Armando anuncia que también gracias a los miles de castins que se hicieron, la agrupación seguirá creciendo, pues pronto llegará un acordeonista a Calibre 50 que emocionará a sus seguidores. "Está terminando con unos compromisos, pero próximamente los vamos a destapar también", finaliza. EFE

