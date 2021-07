Tras quitarse todo, Daniel Bisogno le dice a Chiquis Rivera: "Pasadita de tamales"

Luego de que el pasado viernes, Chiquis Rivera, causara un revuelo en las redes sociales al posar como Dios la trajo al mundo desde su cama y cubriendo sus encantos con solo una almohada, el polémico conductor de Tv Azteca, Daniel Bisogno, se le fue con todo a la hija de Jenni Rivera, a quien no solo le dijo que estaba pasada de tamales si no que tenía un puercazo.

Fue durante una emisión de Ventaneando, programa donde Daniel Bisogno es conductor, que él dio su punto de vista respecto al comportamiento de Chiquis Rivera en las redes sociales, donde constantemente se vuelve tendencia al compartir sensuales fotos. Y pese a la infinidad de halagos que la cantante ha recibido, fue el presentador quien crítico el aspecto físico de la famosa.

“Yo le pondría una manzana, ¿tú crees que es necesario una foto así? Déjeme decirle algo, hay gustos para todos, pero la Chiquis para mí está un poco pasadita de tamales, pero hay gente a la que le gusta”, comenzó diciendo Daniel Bisogno. Pero por si eso no fue suficiente, el polémico conductor volvió a arremeter en contra de la hija de Jenni Rivera al decirle que tení un puercazo.

“Yo siento que la Chiquis está un poco pasada. Mire usted a Ariel Miramontes (Albertano), ‘puercazo’ y cuerpazo. No podemos mentir con eso a la gente, si lo que quieres es decir ‘un buen cuerpo’, no es un buen cuerpo”, expresó el presentador de Ventaneando, no sin antes reconocer que la ex de Lorenzo Méndez es muy segura de si misma.

“Eso es otra cosa (su seguridad), eso se le aplaude, pero de ahí a que eso sea un buen cuerpo, no lo es. El que traga se pone así, el que no traga no se pone así ”, expresó para finalizar su comentario. Como era de esperarse la opinión de Daniel generó toda una controversia en las redes sociales, mientras unos apoyan lo dicho por el conductor, otros no dudaron en llamarlo machista.

“No me cae bien Daniel, pero estoy de acuerdo con su comentario sobre la Chiquis”, “De ve bella chiquis,no entiendo para que la critican tanto”, “De acuerdo con Daniel... No tiene nada de malo decir que alguien es gorda o flaca”, “No podemos mentir con eso a la gente diciéndoles que eso es un buen cuerpo... Puercazo y Cuerpazo, la gran diferencia. AMO a Daniel B”, “ Coincido con Daniel, el cuerpo de la chiquis muy pasado, y no luce guapa”.”Que necesidad de desnudarse por likes, que triste la vida de la Chiquis, no necesita eso para sentirte hermosa”, son algunos comentarios en las redes sociales.

Cabe señalar que no es la primera vez que el conductor de Ventaneando arremente contra el físico de Chiquis Rivera, pues hace unos meses, precisamente también la llamó gorda y le dijo “Chichis Rivera”, esto después de que la famosa compartiera un video en el que se le ve llorando y presuntamente tuviera dificultades para respirar.

"No puede respirar, no puede respirar la gorda", dijo Bisogno durante una emisión de Ventaneando. En está ocasión Pedro Sola también se sumó a los ataques hacía la cantante y dijo: "¡Ay no, que no ma...! Bien escandalosa, gorda".

A lo que Daniel Bisogno intentó suavizar el comentario pero terminó empeorando la situación. "Es una muchacha llenita, ya ves que ahora no puedes decir 'estoy gordo' porque a lo mejor me estoy atacando a mí mismo. Mira el labio con harto colágeno, ya así como chuleta ahumada".

