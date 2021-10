Tras presumir rostro rejuvenecido, Lyn May enseñará el chango en su OnlyFans

Desde hace un tiempo Lyn May ha robado reflectores justamente por anunciar que a sus 68 años tendría un bebé, el cual habría perdido recientemente por sufrir un susto en un avión, sin embargo, ahora vuelve a ser noticia tras revelar que abrirá su cuenta de OnlyFans.

Fue en una reciente entrevista que la vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china confesó que está dispuesta a abrir su OnlyFans, plataforma online de paga mensual de contenido exclusivo para mayores de edad, y a la que se han sumado artistas como Lis Vega, Daniella Chávez, Yanet García, Demi Rose, entre otras.

Lyn May aseguró que ya no desaprovechara la oportunidad para hacerse más famosa, ganar más público y sobre todo ganar dinero .“Ya la voy abrir porque están ganando dinero otras personas y yo no”, dijo la actriz de 68 años durante una entrevista con varios medios de comunicación.

Lee también: Marlene Favela consintió a sus seguidores posando en mini falda y botas

No obstante, la vedette china aseguró que tiene bien claro hasta que punto enseñar, pues no compartirá contenido pornográfico, sino que más bien se enfocará a vender fotografías atrevidas en las que muestre el chango un poquito. “No pornografía, desnuditos y cositas así enseñando el chango, pero poquito… y las nalgas, sí, las voy a enseñar", reiteró la famosa, sin especificar cuándo debutará en OnlyFans.

Cabe señalar que en los últimos días Lyn May ha robado reflectores; primero porque reveló que esperaba gemelos y recientemente al promover el uso del botox, razón por la que usuarios de las redes sociales se le fueron encima, ya que consideraron que no era la persona indicada para promocionar este procedimiento estético, justamente por lo que le había sucedido hace un par de años.

Y no sólo cientos de usuarios se fueron encima de la famosa, si no que también la cubana Niurka Marcos explotó contra la bailarina. “El juego de Lyn May es ir contra el tráfico, tu crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que esta fea. Evidentemente va en contra del tráfico, ella se esta riendo de si misma y sarcásticamente se ríe de la gente que le echa bullying”, dijo la ex esposa de Juan Osorio frente a las cámaras de Venga la Alegría.

Lee también: Demi Rose se baja la minifalda y emociona a sus fans de México

Síguenos en