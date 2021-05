Tras posar en bikini, Gaby Espino responde por impactante cambio físico

Durante semanas, la actriz venezolana Gaby Espino rompió el silencio ante el bullying que ha recibido en las redes sociales desde hace un par de semanas, debido a su extrema delgadez. Pese a que la estrella de telenovelas de Telemundo ha impactado a sus fieles admiradores con su drástico cambio físico, ella asegura sentirse mejor que nunca.

La gran controversia se generó luego de que Gaby Espino compartiera unas fotografías en las que se le ve posando en bikini, momento en el que la mayoría de sus admiradores aprovecharon para pedirle a la famosa que ya no adelgazara más, pues ya estaba muy flaca.

“Chama no adelgaces más por favor”, “ De ser la mujer mas bella de venezuela paso a ser la mas rara... es el claro ejemplo de que la obsesión no lleva a nada bueno... esta mujer era un monumento a la belleza y miren como esta “, “ Ayyy Dios y porque tanta delgadez”, “ Mi venezolana hermosa, pero estás muy flacaaa”, “ En esta en el hueso”, “ Ella es un mujeron tremenda actriz pero esta muy delgada”, son algunas de las reacciones por las que Gaby Espino tuvo que salir a defenderse.

Fue durante su regreso a su casa en Miami, tras celebrar la confirmación de su hija mayor, que la venezonala utilizó su cuenta de Instagram para revelar por qué luce tan delgada, descartando que tenga algún problema alimenticio. “Me siento saludable, liviana, me siento feliz… Pero eso es cuestión de gusto, lo más importante es estar saludable y hacer lo porque te gusta, te amas así, a mí me gusta verme delgada“, inició explicando la protagonista de telenovela “Más sabe el diablo”.

Gaby Espino confesó que se siente mejor que nunca y que le gusta la gente que tiene propósitos y que sabe lo que quiere para ser feliz. “Me gusta la gente que tiene propósito en la vida, que se levanta con ganas, con pasión, me encanta la gente así… Si no tienen propósito búsquenlo, levántense en la mañana buscando algo que los haga felices, no estén felices a medias, la vida es muy cortica. Medio feliz no sirve es ¡feliz!”, aconsejó la famosa a sus seguidores.

Gaby Espino confesó que una de las cosas por las que ha adelgazado es porque toma clases de pilates y sobre todo que cuida su alimentación, pues con la pandemia se olvidó absolutamente de las harinas.

“Cambié mi alimentación durante la pandemia, eliminé absolutamente todas las harinas, solo como la harina de maíz, la arepa está hecha de harina de maíz, pero la harina de trigo la eliminé, y eliminé la azúcar durante la semana y como snack saludables“, compartió la famosa actriz de Telemundo.