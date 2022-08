Tras polémica, Cynthia Klitbo confiesa que lloró mucho y que se va de México:

La polémica entre Niurka Marcos y Cynthia Klitbo parece no dar tregua, pues ahora la villana de telenovelas utilizó sus predes sociales para responder a las recientes declaraciones de la vedette cubana, quien aseguró que la mexicana no estaba a su nivel, además de asegurar que su coraje era porque ella y Juan Vidal estaban disfrutando de su amor. Además, la famosa confesó que lloró mucho por esta situación y que se va de México.

Fue durante un en vivo en Instagram que Cynthia Klitbo habló del escándalo en el que se ha visto envuelta desde hace unas semanas, luego de que se diera a conocer la relación de su ex, Juan Vidal con Niurka Marcos, pues la estrella de televisión llamó chichifo al actor dominicano, aparte de manifestar que le había salido debiendo, situación que molestó a la ex de Juan Osorio, quien no dudó en arremeter en contra de la mexicana.

“Claro que hay niveles, yo soy vedette, soy histriónica, yo estoy siempre, no quieres guerra conmigo Cynthia porque sabes perfectamente que no te conviene, porque yo no tengo reparo en decir lo que tenga que decir, entonces no se trata de niveles, está como Ninel Conde, ella quiere agarrar el lugar de Ninel Conde y que yo le tenga que decir ‘roncas como un tren güey’”, dijo la cubana.

Lee también: Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga regresan con El Conde de Telemundo

Por lo que ahora Cynthia Klitbo confesó que lloró por el escándalo en el que se ha visto envuelta y que se va de México tras recibir una nueva oportunidad en Telemundo. “Sí, de quién vienen… las cosas sirven para que uno crezca, en esta vida pues a eso vinimos, a pasarla, pero Diosito nunca te da cosas que no puedas soportar y, por un lado, la vida quita, pero Dios da”, dijo en un primer momento.

Pero ante la ola de comentarios que le pedían que hiciera caso omiso a las declaraciones de Niurka Marcos, la actriz de Mujer de Nadie reveló que había llorado mucho por está situación, porque debe de quedarse callada, sin embargo, aseguró que tampoco es de palo. “No, no hago caso, sí me pudo, sí les puedo decir que sí lloré mucho, porque yo me tengo que quedar muy calladita, pero uno no es de palo, pero gracias a Dios les digo, miren todos los cariños que yo recibo, por dos que agreden, recibo millones que me mandan besos y eso está muy bonito”.

Por otro lado, Cynthia Klitbo reveló que se va de México por un tiempo debido a que debutará en Telemundo por la puerta grande, pues estará en un proyecto junto a Eduardo Yañez, con el cual entrará al mercado norteamericano.

Lee también: Ignacio López Tarso, actor que a los 97 años trabaja por necesidad: ""A mí me hace falta el dinero"

“Regreso a las villanas fuertísimas, es una mujer que es empresaria, les puedo adelantar que mi pareja va a ser Eduardo Yáñez, que me cae muy bien y trabajé con él desde hace muchos años, vamos en un súper prime time (horario estelar) en Estados Unidos, y para los que no sepan Telemundo pertenece a la cadena NBC, así que estoy haciendo mi entrada al mercado norteamericano y feliz”, manifestó la famosa.

Finalmente, Cynthia Klitbo, se mostró muy agradecida por todo el apoyo de sus seguidores y aseguró que irse de México le favorecerá para dejar todo este escándalo atrás. “Esa es la manera que Dios me da para que se me olviden las tonterías, porque mi trabajo me apasiona, por supuesto está mi hija y mi familia, pero si hablamos de cosas terrenales, lo que más me hace feliz, el mejor amante que he tenido en mi vida se llama mi carrera”, subrayó.

Síguenos en