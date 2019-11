Tras pleito con Geraldine Bazán, Gabriel Soto habla de Irina

Luego del pleito en las redes sociales entre Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva, la tempestad llegó por unas horas pero luego Bazán y Soto expresaron la situación por la que está pasando, sin embargo, esto parece no terminar. Mientras Geralndine dice que ya esta cansada de todo, Gabriel espera que la paz llegue para poder convivir con sus hijas civilizadamente.

Recordemos que todo comenzó cuando una revista de circulación nacional aseguró que Geraldine Bazán le estaba haciendo brujería a Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto, ex esposo de Geraldine. La revista señaló que Geraldine quería desfigurar a Baeva, razón por la que Geraldine explotó y emitió un comunicado en su Instagram para desmentir tal acusación. Sin embargo, no solo aclaró que era mentira sino que involucró a Gabriel y a sus hijas, señalando que su ex esposo obligaba a sus hijas a saludar y convivir con su actual pareja.

"También quiero denunciar la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas. Este tema es desgastante para mi, pero en esta ocasión y cualquier otra que sea necesario alzar la voz lo haré!! Ya sea por mis hijas o por mi", parte del comunicado de Geraldine.

Situación que molestó a Gabriel Soto, quien no dudó en compartir una imagen con un irónico mensaje en donde demostraba lo contrario a lo que manifestaba Geraldine en el comunicado.

"Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad... ?￰゚ La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean. Deseamos de todo corazón poder convivir en paz y de manera civilizada pero desafortunadamente ya no está en nuestras manos. Seguiremos deseándole siempre todo lo mejor a todo el mundo y conviviendo en armonía como pareja y familia. Los queremos mucho a todos. Estas fotos no fueron tomadas con la intención de publicarlas ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dadas las circunstancias", indicó Gabriel.

Luego de la imagen Geraldine Bazán fue cuestionada a su paso por la red carpet de The Global Gift Gala, sobre la imagen de Gabriel.

"Hoy me enteré porque vi unas fotos, pero si lo hacen es a escondidas. La verdad es que es sin mi autorización, entonces, pues, no puedo contar más porque yo me enteré también junto con ustedes. No le voy a echar más cosas a lo que sucede, yo puse un post hoy para responder a una nota ridícula pero bueno es una avalancha y yo ya estoy muy cansada de todo esto", indicó la actriz.

Sin embargo, Gabriel Soto no se quedó callado y durante una entrevista al programa Hoy, el el protagonista de ‘Soltero con hijas’ señaló que desea poder convivir con sus hijas en paz y de una manera civilizada a parte de estar que estaba muy feliz y enamorado.

“Así es, uno nunca acaba. Lo que se tenía que decir ya se dijo (…) Evidentemente mis hijas son y serán lo más importante para mí.Deseamos de todo corazón poder convivir en paz y de manera civilizada pero desafortunadamente ya no está en nuestras manos. Seguiremos deseándole siempre todo lo mejor a todo el mundo y conviviendo en armonía como pareja y familia. Lo único que te puedo decir es que estoy feliz, en una relación en donde jamás en mi vida me había sentido tan contento y tan enamorado”, concluyó.