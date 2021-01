Tras pandemia Ignacio López Tarso sigue haciendo teatro

Ignacio López López, mejor conocido como Ignacio López Tarso, es una figura consagrada en el arte dramático en México, quien durante el pasado 2020 apostó a seguir haciendo teatro, pese a que ya no sería desde los escenarios ni con el público tan de cerca como antes de la pandemia.

Luego de su participación en 36 melodramas, 53 películas, 31 obras de teatro hechas desde 1953 a 2017, 3 series de televisión, Ignacio López Tarso estuvo trabajando en teatro -sólo que desde la mesa de su casa con su hijo, el también actor Juan Ignacio Aranda, desarrollando cuatro obras más.

Lee también: ¿Qué fue del actor Guy Ecker y cómo luce ahora?

Don Ignacio López Tarso de 95 años de edad, es toda una institución en el medio del entretenimiento en México y en una reciente entrevista virtual para el programa de TV Azteca Venga la Alegría, el histrión reveló lo que ha significado para él el confinamiento social por la pandemia generada por el Covid-19; pues ha confesado que fue una nueva oportunidad de hacer teatro.

Flor Rubio, conductora del matutino, lo cuestionó sobre cómo pasó las fiestas decembrinas, a lo que el intérprete de "Macario", contestó:

"Fiestas... nada. Yo estuve en mi casa, con la familia simplemente y cenamos juntos, comimos juntos el día 24, cenamos el día 25, cenamos el día último del año, en mesas separadas dentro de mi propia casa, para guardar la sana distancia".

Y entrando al tema del teatro, que es la pasión desbordada del también primer actor de telenovelas, quien ha dejado su vida en las tablas, dijo que durante el confinamiento descubrió un nuevo camino para seguir haciendo teatro:

"Es un nuevo camino para el teatro, para el actor, gracias a esta pandemia; para algo o por algo teníamos que darle las gracias ya que todo son vituperios [ofensas]. Todo mundo habla mal de la pandemia".

Aunque por otro lado, reconoció que la llegada del virus ha sido un gran golpe para toda la humanidad:

"Ha sido terrible para el país, para el mundo entero, ha sido un azote espantoso, pero en mi casa he descubierto un nuevo camino para conectarme con el público cuando los teatros están cerrados como en esta ocasión".

Para finalizar la pequeña charla, Ignacio López Tarso indicó que extraña estar físicamente en un teatro, pue lleva más de un año sin salir de casa, lo que resaltó, nunca le había pasado en la vida.

"Salí del teatro en octubre del año antepasado, he pasado más de un año completo sin el escenario, sin el teatro. Es algo que no me había pasado nunca en mi vida y que he soportado con toda paciencia, con toda tranquilidad y que me ha tranquilizado mucho más este camino y que fue un descubrimiento maravilloso (el teatro virtual). Hemos hecho 4 obras en un acto".

"Primero Leonardo y la máquina de volar", luego una adaptación de la obra literaria más grande de todos los tiempos, "El Quijote", donde yo interpreto al Quijote y él interpreta a Sancho Panza y luego hicimos "Macario" por último hicimos una obra del maestro Quirarte "Melvin en Mazatlán".