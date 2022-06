Tras no poder caminar, Thalía recuerda viejos tiempos haciendo maromas en el escenario

No es la primera vez que se sabe que la cantante Thalía ha tenido ciertas complicaciones para poder caminar después de estar un largo tiempo sentada o acostada, pues ha sido ella misma quien a través de sus redes sociales, ha pedido ayuda a sus seguidores para encontrar la solución al problema. No obstante, pese a la enfermedad de Lyme que padece, la también actriz, ha recordado viejos tiempos cuando hacía sus shows con maromas en el escenario.

Thalía utilizó su cuenta de Instagram para recordar un concierto de 1991 en España, cuando podía moverse con toda naturalidad, mientras lucía su esbelta figura y belleza apoyada por sus bailarines y bailando para el público presente.

Así lo compartió a través de su visitada cuenta de TikTok cuyo clip, también compartió en la red de la camarita, anteponiendo una tercia de corazones negros y tres más de color rojo, alternados, que le recuerdan la fuerza y la entereza con la que se entregaba en sus conciertos en vivo y a todo color.

Pese a que Thalía siempre ha tenido una muy buena figura y hace mucho ejercicio, recientemente su hermana, la actriz Laura Zapata, ha revelado en entrevista que la cantante le ha dicho que tras no poder caminar, literalmente se ha tenido que arrastrar y obligarse a caminar, debido a que su cuerpo no le responde por la enfermedad de Lyme que sufre.

Y con ello, se ha llevado los comentarios más alentadores, pero que casi son imposibles de cumplir, como: "ESE TIPO DE COREOGRAFIAS DEBERÍAS HACER EN LA ACTUALIDAD SERÍAS UN BOOM OTRA VEZ" o el fogoso comentario de Aarón Malibú, quien expresó: "The ultimate femme fatale" (La mujer fatal definitiva).

"Belleza, elegancia, sensualidad e inteligencia", y otros más le hacen una especial petición: "We need a concert! Tour! [¡Necesitamos una gira de conciertos!] por favor"... Y también hizo recordar a sus fans españoles, aquel concierto en la Madre Patria: "Tienes que volver a España".

El cantante Thiago Pasqualotto también la llamó: "Catwoman" (Mujer gato), y alguien más apostó por "Oleee estás igual amiga, que ahora". No obstante, después de una década que Thalía lleva padeciendo esta enfermedad que al parecer no tiene cura, es casi imposible que se pare en un escenario a hacer esas recordadas maromas.

De acuerdo al sitio Medline Plus, enciclopedia médica, la enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se disemina a través de la picadura de uno de varios tipos de garrapatas. Garrapata llena de sangre en la piel de venado. Se sabe que esta enfermedad también la padeció Doña Yolanda Miranda Mange, su madre, quien falleció de la misma hace algunos años (2011).

