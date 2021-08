Tras negarse a vacuna y usar cubrebocas, reportan que Paty Navidad está intubada

Luego de hace unos días, Paty Navidad confirmara a través de sus redes sociales que había dado positivo al Covid-19, sin embargo, se encontraba asintomática, la famosa decidió cerrar sus redes sociales porque cientos de usuarios de las redes sociales la tundieran debido a que ella se ha mostrado incrédula ante la enfermedad por lo que se negó a vacunarse y a usar cubrebocas.

Fue durante el programa de espectáculos, Ventaneando de Tv Azteca que se informó que Paty Navidad había sido internada en un hospital privado debido a que presentaba baja oxigenación, sin embargo, se descarto que la actriz de La fea más bella estuviera intubada.

Luego del reporte del programa de espectáculos, ahora el Grupo Reforma dio a conocer que debido a que la actriz no podía respirar por si sola y por ello, los médicos decidieron intubarla mediante su ingreso al hospital. Cabe señalar que hasta el momento está información no ha sido confirmada por los representantes de la famosa.

Paty Navidad se habría contagiado aparentemente en el set de grabación del programa MasterChef Celebrity, aunque esto tampoco ha sido confirmado. Cabe señalar que fue precisamente hace unos días cuando la sinaloense de 48 años manifestó que ella estaba perfectamente muy bien de salud y desmintió que tenía Covid-19, además de pedir a los usuarios de las redes sociales no dejarse engañar y de señalar que no usaba cubrebocas porque la desmaquillaba.

"Pienso que nadie en el mundo se infecta de un 'virus letal' sin tener un sólo síntoma, como ahora dicen que es mi caso y el de varios de mis compañeros. ¡Digamos no al miedovirus!", escribió en su perfil de Instagram antes de cerrarlo.

Sin embargo, no fue todo, ya que la actriz de Televisa aseguró que el coronavirus ha existido siempre. "El coronavirus ha existido siempre, y su letalidad no es lo que dicen que es, no se dejen engañar. Reitero mi respeto para quienes piensan diferente a mí, pero al igual que ellos yo también merezco respeto, aunque piense y sea muy diferente a la gran mayoría".

