Tras millonaria demanda de Julián Gil, haters aseguran que Marjorie querría quitarle la mitad

El pasado lunes se dio a conocer por parte de varios medios que el actor argentino Julián Gil interpuso una demanda millonaria a una empresa de la que había sido embajador por algún tiempo y tras el cometido, sus fanáticos -que en su mayoría son los haters de la actriz Marjorie de Sousa-, ya empiezan a reaccionar asegurando que la venezolana querría quitarle la mitad de todo, si el histrión llegara a ganar la demanda.

Pues literalmente el demonio no duerme y ahora que el propio actor ha confirmado a través de sus historias de Instagram, compartiendo los encabezados de varios medios, la noticia sobre su demanda a Carson Life y su SEO Sonia Guzmán, el público ha utilizado las redes sociales para dar sus impresiones de lo que pasaría en torno al supuesto interés económico que la venezolana tendría sobre este fallo de la corte de Miami, Florida, a favor de Julián Gil.

Y la mañana de este martes, los comentarios que desprestigian a la venezolana, quien es madre del menor que tiene en común con Juliá, no se han hecho esperar. Por lo que ya a estas alturas, varios sitios de chismes, han sido objetos de las críticas y los comentarios sarcásticos de los usuarios de las redes sociales demuestran ya, toda la mala intención de la gente.

Y a partir de la noticia sobre el actor de la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022) producida por Roy Rojas y Juan Osorio para Televisa Univisión, la cuenta de Instagram del programa de espectáculos "El Gordo y la Flaca", que ha escrito en una reciente publicación el resumen de lo acontecido:

"#JulianGil presenta demanda millonaria contra Carson Life y su CEO Sonia Guzmán según comunicado de prensa de su abogado el licenciado Edwin Prado: 'Nuestro representado cumplió a cabalidad como embajador de la marca Carson Life. Hizo muchísimos viajes de promoción por ciudades de Estados Unidos de América y Puerto Rico como portavoz de la línea designada al cuidado personal, pero se incumplió con el contrato establecido'...".

Suficiente motivo para que los detractores de la actriz de telenovelas y estén dejando por asentadas sus supuestas reacciones; entre éstas se leen: "Marjorie ya en la casa llamando al abogado por que el niño necesita leche importada", "Leche importada de la luna 'y como ahí no hay pues de algún planeta', dirá, pero de que le trae la leche, la trae jajajaj jajajaja".

Y algunos más han dicho: "Ojalá y no lo escuche Marjorie", "Ahora le brinca la Marjorie", "A Marjorie le gusta esa publicación", "Marjorie dejándolo ver a el niño en 3, 2, 1", "Si la gana ya verán a Marjorie", "Si gana, Marjorie lo volverá a querer, dirá que él siempre fue el amor de su vida", "A la de Sousa le gusta esta noticia", "Esos 5 millones se los llevará Marjorie"...

Y los comentarios en torno a Marjorie de Sousa, quien es madre del pequeño Matías Gil de Sousa, hijo que tienen en común la actriz y el propio Julián Gil, luego del circo mediático que se desató hace un par de años cuando estaba en disputa la guardia custodia y la patria potestad del menor, los efectos del triunfo de Marjorie ante un juez, siguen protagonizando las redes sociales.

"Se pone Marjorie nerviosa y pone 10 demandas más", "Que no se entere #marjouriedesousa porque agárrense", "MARJORIE ACABA DE ENTRAR AL GRUPO", "Ahorita Marjorie ya esta pensando en cómo quitarle la mitad y hasta se va inventar que el niño come salmón recién pescado y necesita 3 choferes más y 5 enfermeras".

O "La mamá del niño deseando gane para bajarle dinero", "Ahora Marjorie le sube la pensión" y "Marjorie de Sousa con billete, lupa y ojos grandes". Pues al momento, se han desatado al menos 405 comentarios del mismo tipo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!