Tras lujosas vacaciones, Angelique Boyer y Sebastián Rulli dejan España y llegan a Francia

Luego de algunas semanas de pasar unos días de ensueño, lo que se traduce a unas lujosas vacaciones-, con la familia del actor Sebastián Rulli en Playa Estepona en España y luego unos días en Francia, cuya estancia aprovecharon para convivir con el padre de su novia Angelique Boyer, los actores ya se han despedido de quienes los trataron tan bien y ahora están en Francia.

Pues aunque Angelique Boyer ya está confirmada por la productora Rosy para grabar el que será el primer capítulo de la telenovela "Vencer la Ausencia" (2022), la francesa ha aprovechado al máximo estos días junto a su amor, el argentino que la está rompiendo con el éxito de la telenovela "Los Ricos También Lloran" (2022).

No obstante, ambos se han despedido ya de quienes los han tratado tan bien en su estadía en España y lo que sigue es que emprendan el vuelo hacia México, el país que los ha visto nacer y crecer como estrellas de la televisión.

Pero no cabe duda que la pareja de actores disfrutó al máximo su estancia y no se perdieron la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo enfrente de emblemas como la Torre Eiffel o el famoso Arco del Triunfo en París, en el país natal de Angelique Boyer.

Además, la protagonista de telenovelas también se tomó una foto con su padre, el señor Patrick Boyer, a quien también fueron a visitar en su visita a Europa, que por supuesto compartió a través de sus historias de Instagram y ya ha sido replicada por sus fervientes clubes de admiradores de la misma red.

Por su parte, Sebastián Rulli, también compartió la misma postal en sus publicaciones y escribió: "Paris… mon amour!! Je t’ aime @angeliqueboyer #paris #love #vacationmode" (¡¡París, mi amor!! Te amo @angeliqueboyer #paris #love #vacationmode).

Y con la Torre Eiffel detrás y otros emblemáticos edificios, lo cierto es que Angelique Boyer y Sebastián Rulli disfrutaron mucho de su amor y de la compañía de sus seres queridos como los padres Don Óscar Rulli y la señora Silvia -padres del actor- así como las hermanas y sobrinos del actor y más tarde, de la compañía de Don Patrick Boyer, padre de la actriz, cuya postal se lee "Daddy's girl" (La niña de papi).

Y entre decenas de comentarios de algunos famosos, se lee el que que encierra el cariño de sus fans del perfil @srlive.rulli que se lee: "Amo verlos juntos y felices disfrutando de la vida y haciendo de sus sueños una realidad. Tú y Angie son personas increíbles y que llegan a nuestros corazones de una manera única y admirable. Los admiro y quiero muchísimo. Feliz semana y sigan disfrutando mucho de estas vacaciones en familia tan esperadas. Los quiero mucho y fuerte. Besos y abrazos".

Aún no han dejado ver la fecha en la que la pareja y Santiago, el hijo de Rulli y Cecilia Galliano, regresarán a México; mientras tanto, siguen disfrutando de su estadía, ahora en Paris, Francia.

Diana Palacios Periodista

