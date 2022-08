Tras llamarlo poco hombre y mal agradecido, Eduardo Rodríguez le responde a Ivonne Montero

Tras ser señalada de victimizarse dentro La Casa de los Famosos, y que por ello había ganado los 200 mil dólares, Ivonne Montero comenzó a escupir fuego en contra de sus compañeros del reality de Telemundo, siendo uno de ellos Eduardo Rodríguez, quien previamente aseguró que la actriz ganó por ser madre soltera.

“Un poco decepcionado, siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras. A mi me hubiera gustado que ganara Toni, y si no fue Toni pues Zerboni, pero bueno”, dijo Eduardo Rodríguez tras el triunfo de Ivonne Montero, quien además dijo que se victimizó y lo hizo muy bien. En este sentido, Ivonne Montero no se quedó callada y durante una reciente entrevista con el programa de Primera Mano tachó al ex esposo de Vanessa Guzmás de poco hombre y mal agradecido, pues ella supuestamente le tendió la mano cuando él lo necesito.

"De Lalo me extraña muchísimo porque yo lloré muchas veces en su hombro y él lo sabe perfecto. Sabe muy bien la persona que soy, cómo he sufrido y los problemas que tengo con mi familia. Incluso, en muchas ocasiones me dijo que me admiraba. Él quiso minimizar y decir que fue un invento mío. A mí se me hace de poca hombría, de una persona que no tiene valores ni respeto a su persona”, sentenció la madre de Antonella. E incluso confesó que ella misma ayudó en varias ocasiones a Rodríguez a encontrar trabajo y hasta un representante. “Que ahora venga y diga esto…”, fueron las palabras de Montero.

Ahora Eduardo Rodríguez aprovechó las mismas cámaras del programa De Primera Mano para manifestar que se siente muy decepcionado de las declaraciones de Ivonne Montero en donde lo tachó de poco hombre por haber negado su supuesta relación, y mal agradecido por ayudarlo a conseguir proyectos.

“Me siento mucho más decepcionado, todo lo que me calumnió dentro de la casa, toda la historia que contó, cómo mancho mi última relación donde duré cuatro años (...) dio a entender como si hubiéramos tenido una relación en ese tiempo”, expresó el galán de telenovelas.

Pero no fue todo, ya que el ex participante de La Casa de los Famosos señaló que esta historia que inventó sobre ellos también lo hizo con Sebastián Rulli, quien según él la desmintió. “Hace tiempo, hace un año, vi que también hizo una historia así con Sebastián Rulli, ¿Pero a mí? Nunca me imaginé que fuera hacer algo así” dijo Lalo.

En cuanto si es un hombre mal agradecido por ayudarlo a buscar proyectos, Eduardo Rodríguez manifestó que él nunca ha ganado un solo peso que haya venido gracias a ella.

“O sea, en un momento yo trabajé muchos años con mi representante Gabriel Blanco después de terminar ‘El bien amado’ terminamos la relación laboral, yo estaba buscando representante, entre que le pregunté a mis conocidos sobre un representante, ella me contó de su representante, me pasó el teléfono, e íbamos a empezar a trabajar, y creo que una vez me mandó a un casting, nada más, fue lo único, pero nunca generé un peso gracias a ella”, afirmó el ex de Vanessa Guzmán.

'Nunca generé un peso por ella' #EduardoRodríguez responde a #IvonneMontero. Además, habla de las supuestas difamaciones que desató sobre él dentro LCDLF 2 #DePrimeraMano��: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/mpCtvRVsG6 — De Primera Mano (@deprimeramano) August 16, 2022

