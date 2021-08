Tras llamarla hombre, Vanessa Guzmán responde: "Ojalá que tu marido ¡esté como yo!"

Desde hace unos meses, la actriz mexicana, Vanessa Guzmán se sometió a estricta dieta y arduas rutinas de ejercicio para lograr participar en el certamen de fisicoculturismo, "VallartaBodyFit", en donde el pasao 31 de julio ganó tres medallas, sin embargo, con su transformación física, la famosa de 45 años ha sido blanco de las críticas e incluso hasta la han llamado hombre.

Más allá de las ofensas como travesti, hombre o macho, Vanessa Guzmán, se ha defendido en repetidas ocasiones de todas las personas que la atacan porque no les agrada su físico, la estrella de telenovelas de Televisa lamenta que la mayoría de las críticas que recibe sean de mujeres.

"Tristemente en pleno 2021 sigo recibiendo críticas por mi cuerpo y estoy luchando contra la mentalidad de la gente", dijo durante una reciente entrevista a la revista Tv Notas. Durante la misma entrevista la representante de México en el certamen de belleza Miss Universo 1996, aprovechó para enviar un contundente mensaje a las mujeres que la comparan con un hombre.

"A las mujeres que me atacan, siempre les digo: '¿Me veo como hombre?, tal vez me estás comparando con tu esposo, y ojalá que esté como yo'. Lo que más me llega a doler, es que la crítica viene de los mismos mexicanos", expresó la actriz de Soltero con Hijas e Infames.

Sin embargo, no fue todo, ya que Guzmán indicó que normalmente las mujeres que la llaman hombre, son personas que no tienen una buena alimentación y que no hacen ejercicio, que no se cuidan. "La mayor parte de esa gente que critica es la que menos se cuida. Es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte", señaló.

Durante la entrevista, la actriz de Televisa aseguró que no dejara de hacer ejercicio aunque la llamen hombre. "Mejor que ellas se preocupen en trabajar su mente y espíritu. Además, con la feminidad se nace, a lo mejor ni siquiera pisas un gimnasio y lo que menos tienes es feminidad, eso es algo que se lleva y jamás se olvida".

La artista de 45 años aseguró que las críticas se le resbalan. "A mí la verdad se me resbala lo que digan de mí y no me quita el sueño. Pero hay gente a la que sí pueden afectar con esas críticas destructivas. Por fortuna, yo estoy mentalmente estable, pero no debemos permitir este tipo de acoso; las personas públicas no somos piñatas, somos seres humanos y merecemos respeto".

Para finalizar la entrevista, Vanessa Guzmán indicó que ella no se ha retirado de la actuación, por lo que precisamente siempre trata de llevar su físico a un margen en que pueda regresarse. "Yo no me he retirado de la actuación, ni pienso hacerlo, por eso siempre trato de llevar mi físico al margen en que pueda haber un punto de regreso, pues no puedo salirme del molde que requiero como actriz".

