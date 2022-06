Tras llamarla envidiosa, Gaby Spanic ya hizo las pases con Lucero

Luego de que en el 2019 saliera a la luz un audio en el que Gaby Spanic despotrica en contra de Lucero y en donde se escucha decir a la venezonala que la mexicana es una mujer de doble moral, pues por un lado es una persona muy envidiosa y por otro lado se muestra su lado más angelical, la villana de telenovelas manifestó que ese problema ya quedó en el pasado, pues ya hizo las pases con La Novia de América.

“Lucero es una envidiosa, ella manda a la gente a joder porque hasta videos han salido de la tele que ella esta allá y fue a abrazar a la niña en una fiesta, la ‘Carita de ángel’, y la niña como que hizo así con la mano, como que, ‘ay no me la digas Lucero’. O sea, se le vio la actitud y ella trata de ser la más linda, la más ‘nice’ y la santa, y nadie le cree”, fueron las palabras de Gaby Spanic en contra de Lucero.

Fue durante una reciente conferencia para promocionar una marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México, que la protagonista de la telenovela La Usurpadora fue cuestionada sobre si ya se había tenido oportunidad de platicar con Lucero sobre la diferencia que tuvieron a raíz de los audios que salieron a la luz, a lo que Gaby Spanic indicó que eso ya era cosa del pasado.

“Lucero es una señorona, yo la quiero muchísimo, y la admiro como actriz y como profesional”, dijo la exreina de belleza venezolana. Cabe señalar que las diferencias entre Spanic y Lucero comenzaron mientras grababan la telenovela Soy tu Dueña de Televisa, y tiempo después salieron a la luz los polémicos audios.

Por otro lado, Gaby Spanic se sinceró sobre si esto también ocurrió con Alicia Machado, con quien después de haber tenido muchos años de amistad, todo se desmoronó cuando entraron a La Casa de los Famosos, y en donde se sacaron las trapitos al sol. Contrario a con Lucero, Spanic descartó una reconciliciación, pues aseguró que no es ella la que tiene que dar el primer paso, porque ella fue la agredida. “En esa experiencia la agredida fui yo, fui muy decente, como siempre lo he sido”.

Gaby Spanic también aprovechó las cámaras para confesar que esta soltera, pero no le urge tener alguna relación, pues no aceptará a cualquier persona que la pretenda, ya que quiere un hombre sin perjuicios y sin complejos. “¿En qué tiempo corazón?... quiero un hombre sin prejuicios, sin complejo, que sea un hombre en todos los sentidos. Me siento una mujer empoderada, una mujer realizada, una mujer agradecida con Dios y con la vida, con mi trabajo”.

Finalmente, Gaby Spanic, desmintió los rumores de su posible retiró las de las telenovelas, tal y como algunos medios de comunicación lo manejaron hace unos días. “Eso a veces lo he pensado, pero pusieron la nota como si ya era una afirmación de mi parte, lo he pensado, pero no es que yo dije ‘ya me retiro’, no, lo he pensado”, indicó.

