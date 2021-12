Tras lanzamiento de "Negro", Ricardo Arjona sigue agotando entradas en España

Tras el reciente lanzamiento de "Negro" -su último álbum discográfico que será parte su próximos shows-, el cantautor de origen guatemalteco Ricardo Arjona recientemente ha dado a conocer que luego de anunciar su gira de conciertos programada en España para el 2022, las entradas siguen "agotadas" cuyas presentaciones serán en Madrid, Málaga y Alicante.

"Negro" es el "proyecto más emblemático" de la carrera de Arjona, según informa su oficina de prensa en un comunicado, compuesto por seis temas inéditos que completan las catorce canciones de un disco grabado en los emblemáticos estudios Abbey Road de Londres y que ya está disponible en plataformas digitales.

El lanzamiento de este último álbum pone el broche a su ciclo "Blanco y Negro", que da precisamente nombre a la gira mundial que el músico guatemalteco llevará a cabo en 2022 y que ya puesto el cartel de "completo" para sus conciertos en Nueva York, Boston y Miami en Estados Unidos, San Juan de Puerto Rico y Santiago de Chile.

En España, Arjona llevará a cabo una gira muy especial, por algunos los teatros más emblemáticos del país, y ya tiene también todo vendido para sus tres actuaciones en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid los días 23, 24 y 25 de febrero, en el Teatro Cervantes de Málaga (sur) el 19 de ese mes y en el Auditorio de la Diputación de Alicante (este) el 12 de marzo.

La gira prevé otras doce actuaciones en España entre febrero y marzo, además de ciudades europeas como Berlín y Colonia en Alemania, París, Londres, Roma, Milán y Zurich (Suiza).

Arjona, que ha sido nominado a los Grammy americanos con su proyecto "Hecho a la antigua", publicará en enero de 2022 el libro "Blanco y Negro", que incluirá además ambos discos.

El cantautor, que ha vendido millones de discos y tiene varios premios Grammy, entre otros galardones, está considerado una de las máximas figuras de la música latina actual. EFE

En tanto, hace un par de días, el intérprete de "Si el Norte fuera el Sur", dejó ver que tras meses de obligado encierro por la pandemia, expertos de la música cristalizaron un sueño a dos años de confinamiento social:

"Blanco y Negro. Dos meses antes del encierro, 6 músicos en Abbey Road decidieron hacer música como los viejos tiempos. La historia se dosificó en estos dos años. 28 canciones y un sueño cumplido."

Con información de RICARDO ARJONA / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!