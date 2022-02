Tras la pérdida de su padre, Ana Torroja recibe título de Marquesa en España

La cantante española Ana Torroja 62 años, un ícono de la música pop en América (Madrid, 1959) ha recibido el título de marquesa de Torroja, tras la pérdida de su padre José Antonio Torroja Cavanillas, el pasado mes de julio 2021.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el martes pasado, la orden que concede el marquesado a quien fuera solista del exitoso grupo Mecano, establecido en 1961 cuando el dictador Francisco Franco se lo otorgó Eduardo Torroja, el abuelo paterno de la cantante, un destacado ingeniero de caminos, profesor, constructor e investigador que innovó las técnicas de construcción con hormigón.

La concesión del título ha sido criticada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que considera que "la renovación del título es un insulto a las víctimas" del franquismo; ello, debido a un contundente argumento:

"Porque se está utilizando la mirada y las valoraciones del dictador como válidas a la hora de reconocer unos supuestos honores que formaron parte del criterio del responsable de miles de asesinatos de civiles y de la persecución de numerosos colectivos", según expresó el organismo.

Sin entrar en las cualidades del personaje, al que Franco concedió el título en el año 1961, la Asociación lamenta que el Gobierno, en el año 2022, haya ejecutado una decisión que tomó el dictador Francisco Franco.

Ana Torroja fue vocalista de Mecano, uno de los grupos de mayor éxito de la historia del pop español, que estuvo en activo entre 1981 y 1992 con éxito como "Hoy no me puedo levantar", "Mujer contra mujer" o "Hijo de la luna".

A partir de 1997 inició su carrera como solista, en la que ha publicado un total de seis álbumes, el último de ellos "Mil razones" en 2021. EFE

Actualmente, la cantante se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana para su esperado concierto de esta noche: "Ya estamos aquí en Santo Domingo, disfrutando de este maravilloso mar Caribe y deseando que llegue esta noche, para veros en el @hrcsd".

Con información de GENTE / Agencia EFE Madrid, España /Fotografía Instagram Ana Torroja

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!