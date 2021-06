Tras juicio, Britney Spears le dice al juez: 'quiero recuperar mi vida'

Después de 13 años de casi silencio en la tutela que controla su vida y su dinero, la cantante estadounidense de Pop Britney Spears le dijo apasionadamente a un juez el miércoles que quiere terminar con el caso "abusivo" que la ha hecho sentir desmoralizada y esclavizada y por supuesto, que quiere recuperar su vida.

Hablando en audiencia pública por primera vez en el caso, Britney Spears condenó a su padre y a otras personas que controlan la tutela, que según ella la obligó a usar anticonceptivos y tomar otros medicamentos en contra de su voluntad, y le impidió casarse o tener otro niño.

“Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, dijo Spears, de 39 años. "Merezco tener una vida".

La 'Princesa del Pop de los 2000', habló rápido y esparció blasfemias en el discurso escrito que duró más de 20 minutos mientras sus padres, fanáticos y periodistas aparecían en una transmisión de audio en vivo. Muchos de los detalles que reveló Britney Spears han sido cuidadosamente guardados por la corte durante años.

Spears le dijo a la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny: "Quiero poner fin a esta tutela sin que me evalúen".

Penny agradeció a la estrella del pop por sus "valientes" palabras, pero no emitió fallos. Es probable que se lleve a cabo un largo proceso legal antes de que se tome una decisión sobre la terminación de la tutela.

Spears dijo que quiere casarse con su novio Sam Asghari y tener un bebé con él, pero que ni siquiera puede conducir con él.

“Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su (improperio) auto”, dijo Spears. "Realmente creo que esta tutela es abusiva", y agregó en otro momento: "Quiero recuperar mi vida".

Cuando un abogado que representaba a su co-curador dijo que la audiencia y la transcripción debían mantenerse selladas si se iba a revelar información médica privada, Spears la gritó y dijo que sus palabras debían ser públicas.

"Han hecho un buen trabajo al explotar mi vida", "así que siento que debería ser una audiencia en audiencia pública y ellos deberían escuchar y escuchar lo que tengo que decir".

Continuó diciendo que se vio obligada a tomar litio, lo que la hizo sentir "borracha", después de que se interrumpieron los ensayos para una residencia en Las Vegas en 2019, que posteriormente fue cancelada. Dijo que todo lo que había hecho era estar en desacuerdo con una parte de la coreografía del programa.

“No estoy aquí para ser esclavo de nadie”. "Puedo decir que no a un movimiento de baile". “No solo mi familia no hizo una maldita cosa, mi padre estaba totalmente de acuerdo”.

Acusó a su padre de disfrutar de su poder sobre ella, como demostró cuando falló una serie de pruebas psicológicas en 2019 y la obligó a ingresar en un hospital psiquiátrico.

“Lloré por teléfono durante una hora y le encantó cada minuto”, reveló. "El control que tenía sobre alguien tan poderoso como yo, como le encantaba el control de lastimar a su propia hija en un 100.000%".

Por otro lado y continuando con su profundo pesar, la intérprete de "Oops!... I Did It Again" (2000) dijo que se sintió obligada a hacer la residencia en Las Vegas inmediatamente después de una gira, y sintió que se quitó un gran peso cuando se canceló. Ella no ha actuado ni grabado desde entonces.

Contó también dijo que varias enfermeras, han infringido su privacidad muy a menudo; pues la observan en cada movimiento, sin dejar que se cambie de ropa.

Por otro lado, Vivian Thoreen, abogada del padre de Spears, James Spears, dio una breve declaración en su nombre después de conversar con él durante un receso.

“Lamenta ver a su hija sufrir y tanto dolor”, dijo Thoreen. "Señor Spears ama a su hija y la extraña mucho ".

James Spears se desempeña como co-conservador de las finanzas de su hija y también tuvo el control de sus decisiones de vida durante la mayor parte de la tutela. Pero Britney Spears dijo que su silencio público de años ha creado falsamente la impresión de que aprobaba sus circunstancias.

Britney Spears le dice al juez: 'quiero recuperar mi vida'. Foto: AP/Chris Pizzello

“He mentido y le he dicho al mundo entero: 'Estoy bien, estoy feliz'”, dijo. “He estado en negación, he estado en estado de shock. Estoy traumatizada".

Más de 100 fanáticos del llamado movimiento #FreeBritney se reunieron afuera del juzgado antes de la audiencia, con carteles que decían "¡Liberen a Britney ahora!" y "¡Sal de la vida de Britney!"... La fan Marissa Cooper estaba dentro de la sala del tribunal y lloró y ocasionalmente aplaudió durante los comentarios.

"Fue una locura", dijo Cooper fuera de la corte. "A todos los que han estado siguiendo esto se les ha llamado locos desde el principio, y teóricos de la conspiración, por lo que se siente realmente muy bien escucharlo de ella".

Spears dijo que no se ha sentido escuchada en ninguna de sus apariciones anteriores ante el tribunal, todas las cuales fueron selladas al público. Su abogado designado por la corte, Samuel Ingham III, dijo que no hizo ningún intento de "controlar, filtrar o editar" las palabras de su cliente y agregó que Spears no le ha pedido oficialmente que presente una petición para poner fin a la tutela.

No obstante, la cantante dijo que había realizado una investigación que mostraba que su tutela podría terminar sin una evaluación adicional de ella. Pero bajo la ley de California, la carga recaería sobre ella para demostrar que es competente para manejar sus propios asuntos, y una investigación y evaluación intensiva probablemente sea inevitable antes de que pueda llegar a su fin.

La tutela se estableció cuando ella atravesaba una crisis de salud mental en 2008. Ella ha atribuido a su establecimiento inicial el haberla salvado de la ruina financiera y haberla mantenido como una estrella del pop de primer nivel.

Su padre y sus abogados han enfatizado que ella y su fortuna, que los registros judiciales estiman en más de 50 millones de dólares, siguen siendo vulnerables al fraude y la manipulación. Según la ley, la carga recaería en Spears para demostrar que es competente antes de que finalice el caso.

El ex novio de Britney Spears, Justin Timberlake, fue uno de los muchos que expresaron su indignación por sus revelaciones: “Lo que le está pasando no está bien”, dijo Timberlake en su cuenta de Twitter. "A ninguna mujer se le debería restringir jamás la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo".

Con información de Andrew Dalton - Amanda Lee Myers / Agencia AP LOS ÁNGELES / Fotografía AP/Chris Pizzello

Fans chanting "Free Britney!" gathered outside a Los Angeles courthouse for Britney Spears' latest conservatorship hearing. The pop star is set to address the court. pic.twitter.com/LEIetz8LZt — AP Entertainment (@APEntertainment) June 23, 2021

